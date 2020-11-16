Bebês internados na Utin de hospital precisam de doação de leite materno

Dezesseis bebês estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam-Ufes), em Vitória, precisando de doação de leite materno. O Banco de Leite Humano do hospital teve baixa no volume doado no mês de outubro e no início de novembro. De acordo com a instituição, houve uma queda de 20% em comparação a setembro.
Em média, os bebês internados precisam, no total, de 6 litros de leite materno por dia. Segundo a coordenadora do Banco de Leite do Hucam, Mônica Pontes, qualquer mãe saudável que esteja amamentando o próprio filho pode fazer a doação. E para doar, basta ligar para o telefone (27) 3335-7515 e agendar com a instituição uma visita ao domicílio da doadora.
Nesta visita, a mãe que doa irá receber orientações sobre como retirar o leite, como preparar o frasco e como manter ele congelado. A partir desse contato, agendamos uma visita semanalmente para buscar o alimento, explica a coordenadora. Um frasco de leite de 500 ml é consumido por em média de 10 bebês na UTI neonatal, acrescenta.
BEBÊ GAEL
Um dos bebês atendidos pela iniciativa é o pequeno Gael Pires Fraga da Silva, hoje com 10 meses. O menino de bochechas rosadas é filho dos professores Raquel Pires Marques, 42 anos, e Thiago Fraga, 37. Durante a gravidez, Raquel precisou de atendimento médico especializado, pois logo nos primeiros meses da gestação, teve graves complicações de saúde. Minha pressão começou a oscilar demais. Fui ao médico no dia 30 de dezembro e já precisei ser internada, conta.
No dia seguinte à entrada ao hospital, o parto teve de ser induzido e Gael veio ao mundo com 7 meses da gestação. Desde o nascimento, a família recebeu todo o suporte médico e logo foi inserida no projeto de amamentação do Hucam. O pequeno nasceu com apenas 1,540 kg. Hoje, ele está pesando 12 kg, com muita saúde. Meu filho ficou um mês dentro da Utin. Depois, entramos no projeto de amamentação. Ao todo, fomos acompanhados por quase dois meses, lembra Raquel.
A família, que mora em Jardim da Penha, em Vitória, celebra a vida e saúde do primogênito e sente gratidão pelos profissionais do hospital e pelas mães que fizeram a doação. O leite materno é muito importante. Eu queria poder amamentar o meu filho e ainda doar para outras crianças. Peço de coração que toda mãe que amamenta tenha a consciência de que o leite dela pode salvar outros bebezinhos, afirma.
Família do Gael
DOE LEITE MATERNO
O Banco de Leite Humano do Hucam, referência do Ministério da Saúde no Espírito Santo para o desenvolvimento de políticas públicas na área, está precisando de doações. Para doar, basta ser mãe, estar com a saúde em dia e amamentando.
As interessadas devem ligar para o telefone (27) 3335-7515 e agendar com a equipe uma visita técnica. A mãe não precisa ir ao local para doar, a coordenação do hospital vai até a casa da doadora para explicar como fazer a doação e para receber o leite.
"Um frasco de leite de 500 ml é consumidor por em média de 10 bebês na UTI neonatal"
(*) Lorraine Paixão é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Joyce Meriguetti