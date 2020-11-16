Bebês internados na Utin de hospital precisam de doação de leite materno

O leite materno é alimento importante para o desenvolvimento do bebê Crédito: Divulgação / Flickr

Dezesseis bebês estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes ( Hucam-Ufes ), em Vitória , precisando de doação de leite materno. O Banco de Leite Humano do hospital teve baixa no volume doado no mês de outubro e no início de novembro. De acordo com a instituição, houve uma queda de 20% em comparação a setembro.

Em média, os bebês internados precisam, no total, de 6 litros de leite materno por dia. Segundo a coordenadora do Banco de Leite do Hucam, Mônica Pontes, qualquer mãe saudável que esteja amamentando o próprio filho pode fazer a doação. E para doar, basta ligar para o telefone (27) 3335-7515 e agendar com a instituição uma visita ao domicílio da doadora.

Nesta visita, a mãe que doa irá receber orientações sobre como retirar o leite, como preparar o frasco e como manter ele congelado. A partir desse contato, agendamos uma visita semanalmente para buscar o alimento, explica a coordenadora. Um frasco de leite de 500 ml é consumido por em média de 10 bebês na UTI neonatal, acrescenta.

BEBÊ GAEL

Após ficar internado na Utin, o pequeno Gael pesa 12 quilos e esbanja saúde e fofura Crédito: Arquivo Pessoal

Um dos bebês atendidos pela iniciativa é o pequeno Gael Pires Fraga da Silva, hoje com 10 meses. O menino de bochechas rosadas é filho dos professores Raquel Pires Marques, 42 anos, e Thiago Fraga, 37. Durante a gravidez, Raquel precisou de atendimento médico especializado, pois logo nos primeiros meses da gestação, teve graves complicações de saúde. Minha pressão começou a oscilar demais. Fui ao médico no dia 30 de dezembro e já precisei ser internada, conta.

No dia seguinte à entrada ao hospital, o parto teve de ser induzido e Gael veio ao mundo com 7 meses da gestação. Desde o nascimento, a família recebeu todo o suporte médico e logo foi inserida no projeto de amamentação do Hucam. O pequeno nasceu com apenas 1,540 kg. Hoje, ele está pesando 12 kg, com muita saúde. Meu filho ficou um mês dentro da Utin. Depois, entramos no projeto de amamentação. Ao todo, fomos acompanhados por quase dois meses, lembra Raquel.

A família, que mora em Jardim da Penha, em Vitória, celebra a vida e saúde do primogênito e sente gratidão pelos profissionais do hospital e pelas mães que fizeram a doação. O leite materno é muito importante. Eu queria poder amamentar o meu filho e ainda doar para outras crianças. Peço de coração que toda mãe que amamenta tenha a consciência de que o leite dela pode salvar outros bebezinhos, afirma.

Família do Gael

DOE LEITE MATERNO

O Banco de Leite Humano do Hucam, referência do Ministério da Saúde no Espírito Santo para o desenvolvimento de políticas públicas na área, está precisando de doações. Para doar, basta ser mãe, estar com a saúde em dia e amamentando.

As interessadas devem ligar para o telefone (27) 3335-7515 e agendar com a equipe uma visita técnica. A mãe não precisa ir ao local para doar, a coordenação do hospital vai até a casa da doadora para explicar como fazer a doação e para receber o leite.

"Um frasco de leite de 500 ml é consumidor por em média de 10 bebês na UTI neonatal" Mônia Pontes - Coordenadora do Banco de Leite do Hucam