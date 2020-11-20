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Coronavírus

Colégio Leonardo da Vinci decide voltar ao ensino remoto no ES

Tradicional colégio particular de Vitória divulgou um comunicado aos pais e responsáveis dos alunos informando sobre a decisão, válida já a partir desta sexta (20), por conta do aumento do número de casos de coronavírus

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 21:39
Fachada do colégio Leonardo da Vinci, em Vitória
Leonardo da Vinci decide retornar ao ensino remoto a partir desta sexta (20) Crédito: Vitor Jubini / Arquivo
O colégio Leonardo da Vinci, de Vitória, enviou, nesta quinta-feira (19) um comunicado para pais e responsáveis dos alunos da instituição informando a decisão de voltar ao ensino remoto já a partir desta sexta-feira (20). O documento afirma que a definição é válida, a princípio, por 14 dias, e foi tomada por conta do aumento do número de casos de coronavírus no Espírito Santo.
O comunicado do colégio ainda afirma que foi criado um comitê, composto por Diretores do Da Vinci, um médico do Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e pela Direção Pedagógica e Gerência de Recursos Humanos da Rede Saber para avaliar o cenário do avanço da doença no Estado. O documento reitera que a decisão foi tomada "com foco maior no bem-estar e na segurança dos alunos e de seus familiares".
O colégio afirma que, por conta do teor imediato da decisão, a escola ficará aberta nesta sexta-feira (20) para prestar auxílio às famílias que precisarem de mais tempo para se organizar. Além disso, haverá um funcionário na escola durante a semana para entregar materiais escolares para os alunos.

Arquivos & Anexos

Leonardo da Vinci decide voltar com aulas remotas por 14 dias

Decisão foi tomada nesta sexta-feira (19) e é válida já a partir de sexta (20)
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Por meio da assessoria de imprensa, o colégio Leonardo da Vinci informou que adotou o protocolo de segurança para impedir a transmissão do coronavírus dentro da escola, dentre as quais destacou  uso de máscaras, tapete sanitizante na entrada, medição de temperatura, limpeza reforçada dos ambientes, dispensers e totens com álcool em todos os espaços, rotina de lavagem de mãos e troca de máscaras, campanha interna de conscientização e questionário de saúde preenchido pelos pais.
O colégio não informou, porém, se houve algum caso confirmado entre alunos, professores ou funcionários.
A assessoria do colégio comunicou também que, durante o período de ensino remoto, serão utilizadas ferramentas próprias da escola, como Blog do Aluno, aulas síncronas e assíncronas, simulados digitais, formulários on-line para avaliação, plataformas de gamificação e redação. 
O calendário letivo será mantido com os estudos remotos, terminando em dezembro de 2020 e, segundo a assessoria, a medida adotada não terá impacto no próximo ano letivo. 

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