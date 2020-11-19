Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

ES registra 24 mortes e ultrapassa os 175 mil casos de Covid

O Estado tem mais um dia de número elevado de óbitos na semana, o que deverá impactar nos indicadores da doença para novas medidas de segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 18:01

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:01

Cariacica - ES - Covas abertas para enterrar vítimas da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha.
Em Cariacica, covas foram abertas para enterrar vítimas da Covid-19 no cemitério Jardim da Saudade Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo registrou 24 óbitos nesta quinta-feira (19), elevando para 4.082 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. O número elevado pode contribuir para um aumento na média móvel de óbitos, levando a novas medidas restritivas. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 175.300 casos confirmados da doença, 1.062 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 25.839 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.006), Serra (22.364) e Cariacica (15.979). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.377 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.941.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 163.100. Desses, 1.545 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 587,3 mil testes já foram realizados no Estado.

Veja Também

Alta de internações por Covid-19 acende alerta para festas de fim de ano

Bolsas da Europa fecham majoritariamente em baixa com temor por Covid

Casal morre de Covid-19 com 5 horas de diferença no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados