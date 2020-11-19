ES registra 24 mortes e ultrapassa os 175 mil casos de Covid

O Espírito Santo registrou 24 óbitos nesta quinta-feira (19), elevando para 4.082 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. O número elevado pode contribuir para um aumento na média móvel de óbitos, levando a novas medidas restritivas. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 175.300 casos confirmados da doença, 1.062 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 25.839 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.006), Serra (22.364) e Cariacica (15.979). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.377 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.941.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 163.100. Desses, 1.545 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 587,3 mil testes já foram realizados no Estado.