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Aracruz

Casal morre de Covid-19 com 5 horas de diferença no ES

Jaime e Jaciara foram casados por 40 anos e tiveram três filhos. Eles ficaram internados por uma semana em hospitais diferentes antes de morrerem na última terça-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:26

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:26

Jaime e Jaciara foram casados por 40 anos. Casal morreu no mesmo dia, vítimas da Covid-19
Jaime e Jaciara foram casados por 40 anos. Casal morreu no mesmo dia, vítimas da Covid-19 Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Durante 40 anos, Jaime e a Jaciara construíram uma vida juntos. Foram três filhos, seis netos e uma vida de muita alegria. Mas na última terça-feira (17), o casal foi mais vítima da pandemia do novo coronavírus. Jaiminho, como era conhecido, e a esposa contraíram a Covid-19 e morreram no mesmo dia, em um intervalo de 5 horas.
Jaime Gaudio Júnior, de 61 anos, e Jaciara Moraes Gaudio, de 57 anos, moravam em Coqueiral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Ele foi o primeiro a apresentar os sintomas da doença e chegou a ficar internado por 10 dias no Hospital São Camilo, em Aracruz. Ela passou mal depois e foi internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde ficou por cinco dias. Jaciara chegou a apresentar melhora, mas na tarde da última terça-feira (17) seu quadro de saúde piorou e ela faleceu. Cinco horas depois, Jaiminho  que já não respondia ao tratamento há três dias  também foi a óbito.
Um dos filhos do casal, Thiago Moraes, que mora em Portugal, contou à reportagem da TV Gazeta que o pai esperava por um transplante de fígado e, assim como a mãe, era hipertenso. A família acredita que Jaiminho pegou a doença primeiro durante um tratamento que fez em um hospital.
"Meu pai tinha cirrose, era hipertenso e estava na fila de espera pelo transplante. O quadro do meu pai era um pouco mais complicado devido à cirrose, ele tinha a imunidade muito baixa. Sempre tivemos mais cuidados com ele", contou.
Morando no exterior, Thiago estava há dois anos sem ver os pais e não teve tempo de se despedir. A doença avançou muito rápido. "Começou com uma tosse simples, rotineira. E logo em seguida veio a febre. E minha mãe também já apresentava um quadro de pneumonia", recorda.
Devido à pandemia da Covid-19, as reuniões de família, sempre muito alegres, já não aconteciam mais. Para Thiago ficam as boas lembranças e o alerta de que é preciso redobrar os cuidados.
"As lembranças quando vieram serão só lembranças boas, tanto minha quanto dos meus irmãos e das pessoas que nos rodeiam. Isso abalou muito a gente, uma perda realmente complicada. Se cuidem. Vamos brigar para que isso não atinja mais famílias, para que mais famílias não vivam a dor que eu estou vivendo. Não desejo isso para ninguém, é muito duro", finalizou.

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