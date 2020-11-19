Casal morre de Covid-19 com 5 horas de diferença no ES

Jaime e Jaciara foram casados por 40 anos. Casal morreu no mesmo dia, vítimas da Covid-19 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

morreram no mesmo dia, em um intervalo de 5 horas. Durante 40 anos, Jaime e a Jaciara construíram uma vida juntos. Foram três filhos, seis netos e uma vida de muita alegria. Mas na última terça-feira (17), o casal foi mais vítima da pandemia do novo coronavírus . Jaiminho, como era conhecido, e a esposa contraíram a Covid-19 e

Jaime Gaudio Júnior, de 61 anos, e Jaciara Moraes Gaudio, de 57 anos, moravam em Coqueiral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo . Ele foi o primeiro a apresentar os sintomas da doença e chegou a ficar internado por 10 dias no Hospital São Camilo, em Aracruz . Ela passou mal depois e foi internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , onde ficou por cinco dias. Jaciara chegou a apresentar melhora, mas na tarde da última terça-feira (17) seu quadro de saúde piorou e ela faleceu. Cinco horas depois, Jaiminho  que já não respondia ao tratamento há três dias  também foi a óbito.

Um dos filhos do casal, Thiago Moraes, que mora em Portugal, contou à reportagem da TV Gazeta que o pai esperava por um transplante de fígado e, assim como a mãe, era hipertenso. A família acredita que Jaiminho pegou a doença primeiro durante um tratamento que fez em um hospital.

"Meu pai tinha cirrose, era hipertenso e estava na fila de espera pelo transplante. O quadro do meu pai era um pouco mais complicado devido à cirrose, ele tinha a imunidade muito baixa. Sempre tivemos mais cuidados com ele", contou.

Morando no exterior, Thiago estava há dois anos sem ver os pais e não teve tempo de se despedir. A doença avançou muito rápido. "Começou com uma tosse simples, rotineira. E logo em seguida veio a febre. E minha mãe também já apresentava um quadro de pneumonia", recorda.

Devido à pandemia da Covid-19, as reuniões de família, sempre muito alegres, já não aconteciam mais. Para Thiago ficam as boas lembranças e o alerta de que é preciso redobrar os cuidados.