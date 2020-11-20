'Não teremos lockdown', diz Casagrande sobre pandemia de Covid-19 no ES

"Lockdown está descartado. Mesmo no auge da pandemia, não usamos o lockdown. É um desserviço essas fake news, esse grupo de pessoas que prestam um desserviço. Não teremos lockdown. Estou confiante na colaboração da população. O vírus tem uma eficiência enorme. Interagiu, contaminou. Se aumentar a contaminação, aumenta a ocupação nas UTIs e as mortes. Não tem previsão de lockdown, mas precisamos muito de contar com a população capixaba", garantiu Casagrande, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, no programa CBN Vitória.