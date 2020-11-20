É falso que Casagrande determinou novo fechamento do comércio

Notícia falsa sobre o fechamento do comércio Crédito: A Gazeta

O texto verdadeiro foi publicado em 20 de março, logo no início da pandemia, e não em 19 de novembro, como consta na imagem.

Embora o governador Renato Casagrande tenha anunciado em pronunciamento feito na quarta-feira (18) que avalia novas restrições caso os números da Covid-19 continuem a progredir rapidamente no Estado, ainda não há nenhuma decisão formalizada. Assim que houver, será noticiada.

O governador já explicou, entretanto, que, a princípio, quaisquer novas medidas vão ser direcionadas aos setores que não estão conseguindo manter o controle dos protocolos de segurança que ajudam a evitar o contágio pelo vírus.

Já para os setores que estão apresentando um controle eficaz da doença não deverá ser necessária maior restrição no momento. E citou como exemplo o comércio.