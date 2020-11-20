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É falso que Casagrande determinou novo fechamento do comércio

Imagem que vem sendo compartilhada nas redes sociais foi manipulada para dar a entender que restrições foram anunciadas na quinta-feira , 19 de novembro; notícia verdadeira foi publicada em março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 10:49

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 10:49

Notícia falsa que circula em grupos de WhatsApp
Notícia falsa sobre o fechamento do comércio Crédito: A Gazeta
É falsa a informação de que o governo do Estado determinou novamente o fechamento do comércio no Espírito Santo em função do aumento de casos do novo coronavírus. A imagem que vem sendo compartilhada pelas redes sociais foi manipulada por alguém, que alterou a data de publicação da matéria original.
O texto verdadeiro foi publicado em 20 de março, logo no início da pandemia, e não em 19 de novembro, como consta na imagem.
Embora o governador Renato Casagrande tenha anunciado em pronunciamento feito na quarta-feira (18) que avalia novas restrições caso os números da Covid-19 continuem a progredir rapidamente no Estado, ainda não há nenhuma decisão formalizada. Assim que houver, será noticiada.
O governador já explicou, entretanto, que, a princípio, quaisquer novas medidas vão ser direcionadas aos setores que não estão conseguindo manter o controle dos protocolos de segurança que ajudam a evitar o contágio pelo vírus.

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Já para os setores que estão apresentando um controle eficaz da doença não deverá ser necessária maior restrição no momento. E citou como exemplo o comércio.
Nos locais que têm o ambiente controlado, onde o gerente disponibiliza máscara para o funcionário, tem álcool em gel, e sabe que não pode ter mais de tantas pessoas, e que controla isso, esses ambientes não precisamos ter tantas restrições. Vamos ter uma menor restrição para os ambientes com controle, e aumentar para os que têm menos controle, onde as pessoas não usam máscara e aglomeram. E vamos pedir a colaboração de todo mundo", disse, em pronunciamento.

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