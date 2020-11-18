Número de mortes parou de cair no ES e é sinal de alerta, diz Casagrande

Cemitério de Santo Antônio: número de mortes por Covid-19 no Estado parou de cair Crédito: Ricardo Medeiros

Mas nos últimos meses, após um controle maior da doença, o número de óbitos estava em queda, tendo chegado a marca de 8 em uma média móvel de 14 dias.  Não tivemos um crescimento de óbitos grande , mas qualquer pessoa que perde a vida nos preocupa muito. Como deixamos de ter queda de óbitos, é um sinal de alerta para nós", disse Casagrande.

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"Não pode ser comparado com a fase mais aguda da doença, em maio, junho, julho. Hoje temos um aumento leve, mas um aumento. Isso pressionou um pouco o sistema de saúde. Chegamos a 48% de ocupação dos leitos potenciais. Hoje estamos em 46%. Mas, se passa de 50% de ocupação, a matriz de risco muda", observou o governador.

E paralelo às internações pela Covid-19, o sistema de saúde também sofre com o aumento de hospitalizações decorrentes de outras doenças, como as respiratórias em crianças, e até os traumas resultantes de acidentes de trânsito e da violência urbana.

Antes do pronunciamento, os dados foram repassados em reunião virtual, realizada na tarde desta quarta-feira (18), a representantes de diversos setores, entre os quais Defensoria Pública, Tribunal de Justiça do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, entidades do setor produtivo, da Igreja Católica e da Evangélica, e da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

VERÃO DIFERENTE

Além de apresentar indicadores referentes à evolução da Covid-19 no Estado, Casagrande destacou que, apesar de ainda não estarmos vivendo uma segunda onda, os cuidados para o controle da doença não podem ser esquecidos. Eu espero que a gente consiga, com a colaboração de todos, controlar a doença. Mas é bom que registre que, nos últimos meses, a interação entre as pessoas aumentou", disse o governador.

Observou que ainda não é possível dizer quando a vacina estará disponível e, que até lá, é preciso manter os protocolos sanitários. "Então, o que nós estamos pedindo hoje é que continuem com os cuidados. Não com o isolamento. O isolamento é para pessoas de risco. Mas os cuidados com o uso de máscara, da higienização, do distanciamento, da não aglomeração. Esse é o único caminho que temos agora. A vacina não chegou ainda", reforçou Casagrande.

Uma preocupação crescente é com o aumento da aglomeração e os riscos que este tipo de situação impõe, principalmente com a chegada do verão. "Vamos enfrentar um verão que precisa ser diferente dos outros. Porque normalmente é uma época de aglomeração maior, de interação maior. Precisamos continuar com os cuidados."

Em decorrência do aumento dos riscos, Casagrande informou que vai anunciar, nesta sexta-feira (20), mudanças nas medidas aplicadas aos setores, com um aumento das restrições.  Vamos ter uma menor restrição para os ambientes que têm controle, e aumentar as restrições para os que têm menos controle, onde as pessoas não usam máscara e aglomeram. E vamos pedir a colaboração de todo mundo", adiantou.