Colatina volta ao risco baixo de Covid-19 em novo mapa de risco do ES

Colatina é a sexta cidade com mais casos e mortes pela Covid-19 no ES Crédito: Franco André Bereta Junior

risco baixo. A mudança vale entre a próxima segunda-feira (16) e o domingo (22). Depois de uma semana de restrições socioeconômicas impostas pelo risco moderado de transmissão do novo coronavírus Colatina vai voltar a integrar o grupo formado pela grande maioria dos municípios do Espírito Santo , que figuram no. A mudança vale entre a próxima segunda-feira (16) e o domingo (22).

Dessa forma, todos os estabelecimentos comerciais ou de serviços poderão funcionar sem limitação de horário, incluindo bares e academias. No entanto, é importante lembrar que medidas de distanciamento social seguem sendo necessárias, não só por agora, mas até que haja tratamento específico ou vacina para a Covid-19.

HISTÓRICO DE COLATINA: 84 DIAS EM VERMELHO

Desde o início da pandemia e da estratégia de mapeamento, a população de Colatina enfrentou 84 dias de risco alto para o contágio pelo novo coronavírus. Ou seja, em 12 mapas a principal cidade do Noroeste do Espírito Santo apareceu pintada de vermelho. Em outros seis, ela esteve amarela, indicando o risco moderado.

Comparativo mostra a evolução do mapa de risco desde o início da classificação, em abril Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

Entre 20 de abril e 25 de maio, o município até conseguiu se manter no risco baixo. No entanto, depois que saiu dele, só conseguiu voltar para a área verde do mapa no dia 21 de setembro, há menos de dois meses. A permanência durou sete mapas e acabou justamente no que está em vigor e que começou a valer no último dia 9.

A PANDEMIA LOCAL

7.573 resultados positivos. Os cinco bairros mais atingidos são: São Silvano, Maria das Graças, Centro, Nossa Senhora Aparecida e Honório Fraga. Colatina é a sexta cidade capixaba com mais casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde ( Sesa ), já foram registrados. Os cinco bairros mais atingidos são: São Silvano, Maria das Graças, Centro, Nossa Senhora Aparecida e Honório Fraga.