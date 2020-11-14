Colatina volta ao risco baixo de Covid-19 em novo mapa de risco do ES

Depois de uma semana de restrições socioeconômicas impostas pelo risco moderado de transmissão do novo coronavírus, Colatina vai voltar a integrar o grupo formado pela grande maioria dos municípios do Espírito Santo, que figuram no risco baixo. A mudança vale entre a próxima segunda-feira (16) e o domingo (22).
Dessa forma, todos os estabelecimentos comerciais ou de serviços poderão funcionar sem limitação de horário, incluindo bares e academias. No entanto, é importante lembrar que medidas de distanciamento social seguem sendo necessárias, não só por agora, mas até que haja tratamento específico ou vacina para a Covid-19.
Divulgado no início da noite desta sexta-feira (13) pelo governo do Estado, o 31º mapa de risco traz apenas duas cidades no nível moderado: Santa Teresa, na Região Serrana; e Ecoporanga, que também fica no Noroeste do Estado e já está nessa classificação desde o final de outubro, há três mapas.
HISTÓRICO DE COLATINA: 84 DIAS EM VERMELHO
Desde o início da pandemia e da estratégia de mapeamento, a população de Colatina enfrentou 84 dias de risco alto para o contágio pelo novo coronavírus. Ou seja, em 12 mapas a principal cidade do Noroeste do Espírito Santo apareceu pintada de vermelho. Em outros seis, ela esteve amarela, indicando o risco moderado.
Entre 20 de abril e 25 de maio, o município até conseguiu se manter no risco baixo. No entanto, depois que saiu dele, só conseguiu voltar para a área verde do mapa no dia 21 de setembro, há menos de dois meses. A permanência durou sete mapas e acabou justamente no que está em vigor e que começou a valer no último dia 9.
A PANDEMIA LOCAL
Colatina é a sexta cidade capixaba com mais casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), já foram registrados 7.573 resultados positivos. Os cinco bairros mais atingidos são: São Silvano, Maria das Graças, Centro, Nossa Senhora Aparecida e Honório Fraga.
Quando o recorte leva em consideração o número de mortes desde o início da pandemia, Colatina também aparece na sexta colocação, com 140 óbitos. Atualmente, mais de 2.400 casos ainda são considerados suspeitos. A parte boa é que 94% dos infectados (7.169) já conseguiram vencer a doença.