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Correção Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que passeatas e comícios estavam proibidos somente nos municípios com risco alto ou moderado. No entanto, atos de campanha que gerem aglomeração estão proibidos pelo TRE-ES em todo o Espírito Santo desde o dia 5 de novembro. A informação foi corrigida.

(veja quais abaixo) Divulgado neste sábado (7) pelo Governo do Estado , o 30º mapa de risco do Espírito Santo vai valer entre a próxima segunda-feira (9) e o domingo seguinte, dia 15 de novembro. Com as futuras mudanças, voltam restrições mais severas em atividades sociais e econômicas.

Your browser does not support the audio element. Novo mapa - 3 cidades no ES com risco moderado de transmissão do coronavírus

CONFIRA ABAIXO AS RESTRIÇÕES

RISCO MODERADO : 3 CIDADES



: 3 CIDADES Colatina

Ecoporanga

Santa Teresa

As lojas de rua e os centros comerciais podem ficar abertos de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Além dos sábados, das 9h às 15h. Os shoppings podem funcionar sempre das 12h às 20h, em todos os dias da semana, com exceção dos domingos. Já o atendimento da praça de alimentação se encerra duas horas mais cedo, às 18h.

Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, também até as 18h. Nesta classificação, os bares continuam proibidos de funcionar, a não ser aqueles que têm registro de "bar e restaurante" e que consigam cumprir as medidas de distanciamento social, incluindo a distância de dois metros entre as mesas.

As academias podem funcionar sem agendamento prévio de alunos. Atividades aeróbicas individuais (como esteira, bicicleta e dança) estão liberadas desde que respeitado o distanciamento mínimo de quatro metros entre as pessoas. Parques também podem abrir para atividades individuais.

RISCO BAIXO: 75 CIDADES



Nestas cidades, os estabelecimentos comerciais e de serviço, como restaurantes, bares, shoppings e academias, assim como os parques, podem funcionar sem qualquer restrição de horário e dia da semana. No entanto, é igualmente necessário manter o uso de máscaras e as demais medidas de distanciamento social.

MATRIZ DE CONVIVÊNCIA

Na quinta e atual matriz de risco, chamada de "Matriz de Convivência", a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos: "ameaça" e "vulnerabilidade". Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.