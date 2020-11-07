Correção
08/11/2020 - 8:20
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que passeatas e comícios estavam proibidos somente nos municípios com risco alto ou moderado. No entanto, atos de campanha que gerem aglomeração estão proibidos pelo TRE-ES em todo o Espírito Santo desde o dia 5 de novembro. A informação foi corrigida.
Antes consideradas de risco baixo, duas cidades capixabas tiveram o cenário da pandemia agravado e passaram a integrar o grupo de risco moderado para a transmissão do novo coronavírus. São elas: Colatina e Santa Teresa. O município de Ecoporanga, que já integrava este nível, continua na mesma classificação, totalizando assim três municípios que vão enfrentar restrições. Os outros 75 municípios do Espírito Santo continuam apresentando risco baixo.
Divulgado neste sábado (7) pelo Governo do Estado, o 30º mapa de risco do Espírito Santo vai valer entre a próxima segunda-feira (9) e o domingo seguinte, dia 15 de novembro. Com as futuras mudanças, voltam restrições mais severas em atividades sociais e econômicas. (veja quais abaixo)
Novo mapa - 3 cidades no ES com risco moderado de transmissão do coronavírus
No pronunciamento desta semana, o secretário de saúde Nésio Fernandes já havia adiantado que isso poderia acontecer, em decorrência da maior taxa de ocupação dos leitos potenciais de unidade de terapia intensiva (UTI) destinados a pacientes da Covid-19 indicador levado em conta pela atual matriz de risco.
Na ocasião, ele ainda sinalizou a possibilidade de um novo fechamento das escolas, que voltaram a ter aulas presenciais há somente um mês. Às vésperas das eleições, é importante lembrar que passeatas e comícios estão proibidos em todo o Espírito Santo.
CONFIRA ABAIXO AS RESTRIÇÕES
- RISCO MODERADO: 3 CIDADES
- Colatina
- Ecoporanga
- Santa Teresa
As lojas de rua e os centros comerciais podem ficar abertos de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Além dos sábados, das 9h às 15h. Os shoppings podem funcionar sempre das 12h às 20h, em todos os dias da semana, com exceção dos domingos. Já o atendimento da praça de alimentação se encerra duas horas mais cedo, às 18h.
Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, também até as 18h. Nesta classificação, os bares continuam proibidos de funcionar, a não ser aqueles que têm registro de "bar e restaurante" e que consigam cumprir as medidas de distanciamento social, incluindo a distância de dois metros entre as mesas.
As academias podem funcionar sem agendamento prévio de alunos. Atividades aeróbicas individuais (como esteira, bicicleta e dança) estão liberadas desde que respeitado o distanciamento mínimo de quatro metros entre as pessoas. Parques também podem abrir para atividades individuais.
- RISCO BAIXO: 75 CIDADES
Nestas cidades, os estabelecimentos comerciais e de serviço, como restaurantes, bares, shoppings e academias, assim como os parques, podem funcionar sem qualquer restrição de horário e dia da semana. No entanto, é igualmente necessário manter o uso de máscaras e as demais medidas de distanciamento social.
MATRIZ DE CONVIVÊNCIA
Na quinta e atual matriz de risco, chamada de "Matriz de Convivência", a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos: "ameaça" e "vulnerabilidade". Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
O eixo ameaça é composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pelos testes realizados a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias de cada município. Já o eixo vulnerabilidade é a taxa de ocupação das UTIs, considerando as vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas no período de maior expansão da rede do Estado.