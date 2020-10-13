Volta às aulas: 314 escolas estaduais reabrem nesta terça com alunos no ES

Escolas da rede estadual reabrem nesta terça-feira (13) para receber os alunos após sete meses de aulas presenciais suspensas Crédito: Carlos Alberto Silva

As aulas presenciais da rede estadual de educação do Espírito Santo foram retomadas nesta terça-feira (13). O retorno foi anunciado pelo governo do Estado no final de setembro. As prefeituras que quiserem também estão autorizadas a retomar o ensino presencial nas redes municipais a partir desta terça. Na Grande Vitória, a maioria dos municípios optou por não retornar em 2020

314 escolas de Ensino Médio e de Educação para Jovens e Adultos ( EJA ) reabrem nesta terça (13). As aulas presenciais estavam suspensas no Estado desde meados de março, por conta da pandemia do novo coronavírus . De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo,

"Hoje são 314, somando as escolas de ensino médio e as 30 escolas que são apenas EJA. Hoje, volta a primeira metade do Ensino Médio, na semana que vem a outra metade do Ensino Médio, fazendo o revezamento. Daqui a duas semanas, volta o Fundamental II do mesmo jeito e depois o Fundamental I", explicou em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta terça.

25% DOS ALUNOS DEVEM RETORNAR

Ainda de acordo com o secretário, o termo de manifestação de interesse feito com as famílias aponta que cerca de 25% do total de alunos da rede Estadual de ensino devem retornar as escolas nesta terça (13). Os que não quiserem retornar, continuarão tendo acesso às aulas de forma remota.

"Nós tivemos bastante tempo. Foram sete meses para assimilar essa nova normalidade e começar a nossa preparação para esse momento. Pode vir à escola, quem assim desejar. Cerca de 25% dos alunos, naquele termo de manifestação de interesse feito com as famílias, disseram que retornarão presencialmente. Esse número pode aumentar a cada quinzena e também com a chegada de novos alunos. A gente pediu que a família informe com 15 dias de antecedência caso mude de opinião. Daqui 15 dias, teremos a chegada de novos alunos, do Ensino Fundamental", afirmou Vitor de Ângelo.

O retorno das atividades presenciais nas escolas públicas estaduais acontece de forma gradual, em etapas e com revezamento, alternando momentos presenciais e não presenciais, e com um número menor de estudantes por turma/sala, considerando o distanciamento físico e as medidas de segurança.

O regime de revezamento consiste na alternância semanal, em que cada turma será dividida em 50% de estudantes em estudos presenciais e 50% em estudos não presenciais, por meio das atividades pedagógicas não presenciais e dos recursos disponibilizados pelo Programa EscoLAR.

ALUNO QUE FICAR EM CASA NÃO VAI PERDER O ANO

A Sedu disponibilizou o “Guia da Família” para o retorno às aulas presenciais. No guia, publicado no site da secretaria e encaminhado às escolas, os pais e responsáveis pelos alunos são informados sobre este momento de retorno e os protocolos sanitários a serem seguidos.

O documento contém todas as informações de como será o retorno escalonado no modelo híbrido, os protocolos de sala de aula e refeitório, as funções da equipe gestora e o compromisso das famílias, como, por exemplo, observar se o aluno apresenta perfeito estado de saúde na semana em que participará da aula presencial.

A secretaria orienta no guia que caberá à família fazer a escolha em relação à presença ou não de seus filhos na unidade educacional. Seja na escola ou de forma remota, todos os estudantes continuarão tendo acesso aos mesmos conteúdos pedagógicos, assim como já vem sendo feito por meio do Programa EscoLAR. O aluno que optar por ficar em casa não vai perder o ano.

"Não vai perder o ano. No modelo que nós desenhamos, vai ter aula presencialmente, mas quem não quiser vir, poderá ficar em casa e continuar com as atividades remotas. Ficar ou não em casa, tem uma diferença pequena em termos de conteúdo. Estarão recebendo o mesmo conteúdo", garantiu o secretário.

SEDU

Nesta semana, a reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Educação para saber o número de alunos que vai retornar as aulas presenciais no Estado, mas o número não foi informado. A secretaria informou que "cada escola que ficou responsável por fazer o monitoramento acerca da frequência dos alunos, com base no Termo de Manifestação de Interesse".