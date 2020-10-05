A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) disponibilizou, nesta segunda-feira (5), o Termo de Manifestação de Interesse que os pais ou responsáveis pelos alunos da rede estadual vão precisar assinar indicando o seu posicionamento em relação ao retorno às escolas. Caberá às famílias a decisão de encaminhar ou não as crianças e jovens para as atividades presenciais ainda em 2020. As aulas estão suspensas desde março, devido à pandemia da Covid-19, e poderão ser retomadas a partir da terça-feira da próxima semana, dia 13.
Rede estadual pai de aluno terá que assinar termo sobre volta às aulas no ES
O termo foi enviado para as Superintendências Regionais de Educação (SRE), que deverão repassar às escolas para o encaminhamento aos pais mas o documento também pode ser encontrado no site da secretaria. Confira o documento:
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Termo de interesse disponibilizado pela Sedu
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A Sedu explica que, ao sinalizar que o filho retornará, o responsável também assinala que está ciente que as aulas presenciais serão intercaladas com momentos remotos, sendo obrigatório o cumprimento e a realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) nesses períodos.
Já aqueles que optarem em manter o aluno apenas com as atividades remotas, também precisam dar ciência à obrigatoriedade do cumprimento e da realização da APNP sendo possível retornar às aulas presenciais a qualquer tempo, desde que comuniquem esta decisão à escola com no mínimo 15 dias de antecedência, para que sejam providenciados o transporte e a alimentação do aluno.
A iniciativa, segundo a assessoria da Sedu, dá continuidade ao planejamento do retorno às aulas nas escolas da rede estadual, e faz parte das estratégias que a secretaria utiliza para garantir eficiência e qualidade na retomada das atividades presenciais. Os pais precisam se manifestar até o início da próxima semana.
"O termo também enfatiza que os pais ou responsáveis dos alunos tenham conhecimento do protocolo de biossegurança do governo do Estado, bem como tenham o compromisso de não enviar os filhos à escola se estiverem com sintomas gripais", finaliza a nota.
Na rede particular, algumas escolas também começaram a enviar, desde a semana passada, um termo de compromisso para os pais assinarem, se comprometendo a não encaminhar os filhos caso apresentem síndrome gripal.