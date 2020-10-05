Escolas da rede estadual se adaptaram aos protocolos de biossegurança para receber alunos e funcionários Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Rede estadual pai de aluno terá que assinar termo sobre volta às aulas no ES

Confira o documento: O termo foi enviado para as Superintendências Regionais de Educação (SRE), que deverão repassar às escolas para o encaminhamento aos pais  mas o documento também pode ser encontrado no site da secretaria

Arquivos & Anexos Termo de interesse disponibilizado pela Sedu Tamanho do arquivo: 126kb Baixar

A Sedu explica que, ao sinalizar que o filho retornará, o responsável também assinala que está ciente que as aulas presenciais serão intercaladas com momentos remotos, sendo obrigatório o cumprimento e a realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) nesses períodos.

Já aqueles que optarem em manter o aluno apenas com as atividades remotas, também precisam dar ciência à obrigatoriedade do cumprimento e da realização da APNP  sendo possível retornar às aulas presenciais a qualquer tempo, desde que comuniquem esta decisão à escola com no mínimo 15 dias de antecedência, para que sejam providenciados o transporte e a alimentação do aluno.

A iniciativa, segundo a assessoria da Sedu, dá continuidade ao planejamento do retorno às aulas nas escolas da rede estadual, e faz parte das estratégias que a secretaria utiliza para garantir eficiência e qualidade na retomada das atividades presenciais. Os pais precisam se manifestar até o início da próxima semana.