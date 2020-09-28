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Atividades presenciais

Volta às aulas no ES: entenda o calendário para o retorno das escolas

Com suspensão das restrições para o funcionamento presencial nas escolas, a retomada das atividades foi autorizada nas instituições de ensino públicas e privadas. Confira como será o calendário de retorno

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 15:29
aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
Aulas presenciais podem ser retomadas nas escolas Crédito: Freepik
As restrições para o funcionamento presencial nas escolas  públicas e privadas  no Espírito Santo foram retiradas na última sexta-feira (25). A decisão vale a partir do dia 5 de outubro. Com isto os estabelecimentos educacionais foram autorizados a retomarem as atividades que haviam sido suspensas em 17 de março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

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O anúncio  feito pelo governador Renato Casagrande  atinge a Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental I e II, além do Ensino Médio, tanto das redes públicas (estadual e municipais) quanto da rede privada de ensino. 
As restrições para o Ensino Superior já haviam sido suspensas no dia 14 setembro, quando as faculdades foram autorizadas a retomarem aulas presenciais.
Volta às aulas no ES entenda o calendário para o retorno das escolas
De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, na prática, todas as redes já poderiam retomar as atividades a partir do dia 5. Mas houve um acordo firmado com as instituições que participam das discussões sobre o retorno às aulas de que as  escolas públicas só retornariam 15 dias após o anúncio feito pelo governo.
As públicas precisam de um tempo para viabilizar a retomada dos contratos de transporte escolar e de alimentação (merenda), e pactuamos que a volta das (escolas) públicas seria 15 dias depois das privadas. Não faz sentido segurar as particulares por motivos que não as afetam, explicou o secretário.

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Um pequeno calendário já foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) com as datas em que as atividades podem ser retomadas. Confira:

DIA 5 DE OUTUBRO

  • Rede privada  Estão autorizadas a retomarem atividades do Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio
  • Educação Infantil   As instituições privadas e os municípios foram autorizados a retomarem com atividades para creche e pré-escola, desde que em pequenos grupos, seguindo protocolo que será publicado nesta terça-feira (29). No caso dos municípios, alguns prefeitos, segundo informou Vitor de Angelo, optaram por voltar com a Educação Infantil a partir do dia 13. Outros já informaram que nem vão retomar as atividades, explicou.

DIA 13

  • Rede municipal  Foram autorizadas a retomarem as aulas do Ensino Fundamental I e II. A decisão, no entanto, fica a critério dos prefeitos, que podem escolher retomar as atividades a partir deste dia ou manter o ensino em sistema remoto. A avaliação é de cada gestor municipal, explicou Vitor de Angelo.
  • Rede estadual  Aulas presenciais vão ser retomadas no Ensino Médio, num sistema híbrido semanal. Isto significa que metade dos alunos vai para as escolas e a outra metade fica em casa, em ensino remoto. Na semana seguinte ocorre o contrário. 

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O Estado, conforme explicou o secretário da Educação, optou pelo sistema híbrido semanal  50% dos alunos vão para as escolas e a outra metade fica em casa, em ensino remoto. Na semana seguinte ocorre o contrário.
Quinze dias depois, será a vez do retorno do Ensino Fundamental II, também no mesmo esquema de metade em casa e metade na escola, revezando na semana seguinte. Por fim, outros quinze dias depois, retoma as atividades o Ensino Fundamental I, também com metade em casa e a outra na escola.
E no final de cada quinzena teremos uma avaliação do plano de retorno. É um plano cauteloso pela possibilidade desta retomada por etapas, avaliando as condições para dar o passo seguinte, explicou Vitor de Angelo.

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