Aulas presenciais podem ser retomadas nas escolas Crédito: Freepik

O anúncio  feito pelo governador Renato Casagrande  atinge a Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental I e II, além do Ensino Médio, tanto das redes públicas (estadual e municipais) quanto da rede privada de ensino.

Your browser does not support the audio element. Volta às aulas no ES entenda o calendário para o retorno das escolas

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, na prática, todas as redes já poderiam retomar as atividades a partir do dia 5. Mas houve um acordo firmado com as instituições que participam das discussões sobre o retorno às aulas de que as escolas públicas só retornariam 15 dias após o anúncio feito pelo governo.

As públicas precisam de um tempo para viabilizar a retomada dos contratos de transporte escolar e de alimentação (merenda), e pactuamos que a volta das (escolas) públicas seria 15 dias depois das privadas. Não faz sentido segurar as particulares por motivos que não as afetam, explicou o secretário.

Confira: Um pequeno calendário já foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) com as datas em que as atividades podem ser retomadas.

DIA 5 DE OUTUBRO

Rede privada  Estão autorizadas a retomarem atividades do Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio

Estão autorizadas a retomarem atividades do Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio Educação Infantil  As instituições privadas e os municípios foram autorizados a retomarem com atividades para creche e pré-escola, desde que em pequenos grupos, seguindo protocolo que será publicado nesta terça-feira (29). No caso dos municípios, alguns prefeitos, segundo informou Vitor de Angelo, optaram por voltar com a Educação Infantil a partir do dia 13. Outros já informaram que nem vão retomar as atividades, explicou.

DIA 13

Rede municipal  Foram autorizadas a retomarem as aulas do Ensino Fundamental I e II. A decisão, no entanto, fica a critério dos prefeitos, que podem escolher retomar as atividades a partir deste dia ou manter o ensino em sistema remoto. A avaliação é de cada gestor municipal, explicou Vitor de Angelo.

Foram autorizadas a retomarem as aulas do Ensino Fundamental I e II. A decisão, no entanto, fica a critério dos prefeitos, que podem escolher retomar as atividades a partir deste dia ou manter o ensino em sistema remoto. A avaliação é de cada gestor municipal, explicou Vitor de Angelo. Rede estadual  Aulas presenciais vão ser retomadas no Ensino Médio, num sistema híbrido semanal. Isto significa que metade dos alunos vai para as escolas e a outra metade fica em casa, em ensino remoto. Na semana seguinte ocorre o contrário.

O Estado, conforme explicou o secretário da Educação, optou pelo sistema híbrido semanal  50% dos alunos vão para as escolas e a outra metade fica em casa, em ensino remoto. Na semana seguinte ocorre o contrário.

Quinze dias depois, será a vez do retorno do Ensino Fundamental II, também no mesmo esquema de metade em casa e metade na escola, revezando na semana seguinte. Por fim, outros quinze dias depois, retoma as atividades o Ensino Fundamental I, também com metade em casa e a outra na escola.