Ensino infantil no ES: o que já se sabe sobre as regras de volta às aulas

Na primeira segunda-feira de outubro (dia 5), as aulas presenciais da educação infantil poderão retornar em pequenos grupos no Espírito Santo, tanto na rede pública de ensino, quanto na particular. Para poder acolher as crianças com segurança, as instituições precisarão se adaptar e seguir diversas regras contra a transmissão do novo coronavírus.
O protocolo oficial será anunciado na próxima terça-feira (29), no Diário Oficial do Governo do Estado. No entanto algumas medidas já foram antecipadas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) e por uma portaria conjunta da Secretária Estadual de Saúde (Sesa) e da Secretaria Estadual de Educação (Sedu).
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Portaria Conjunta Sedu/Sesa Nº 01-R
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Vale destacar que crianças com menos de cinco anos de idade integram o grupo de risco para a Covid-19. Nesse caso, a recomendação é que sejam priorizadas atividades remotas e que o retorno seja definido em conjunto com os pais ou responsáveis, não podendo haver prejuízo educacional para aquelas que permanecerem em casa.
CONFIRA AS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
- Evitar o uso de adereços como brincos, pulseiras e anéis;
- Utilizar, preferencialmente, o cabelo preso;
- Evitar levar brinquedos pessoais à escola;
- Evitar o uso e reúso de lenços de pano e chupeta amarrada na fralda;
- Uso obrigatório de máscaras por servidores, funcionários e alunos;
- Realizar atividades lúdicas educativas para as crianças aprenderem os cuidados básicos de higienização e do uso de máscaras;
"O uso de máscaras em crianças menores de dois anos é contraindicado pelo risco de sufocação"
- Orientar as famílias para que os materiais levados à escola sejam higienizados em casa;
- Explicar às famílias que o uniforme deverá ser utilizado apenas na escola e nos trajetos de ida e volta;
- Suspender o uso compartilhado de brinquedos e outros materiais;
- Evitar o uso direto dos bebedouros e priorizar o uso de garrafinhas de água;
- Intensificar a higiene dos pratos, copos e talheres.
MEDIDAS PARA O DISTANCIAMENTO SOCIAL
- Organizar horários escalonados de entrada, saída e intervalo;
- Priorizar as atividades ao ar livre, em espaços abertos, ginásios e quadras;
- Evitar contatos físicos como abraços, beijos e apertos de mão;
- Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as crianças;
- Suspender atividades esportivas coletivas ou que impliquem em aglomeração;
- Adequar os espaços de refeições para que seja mantida distância mínima de 2 metros entre todos e que as pessoas não fiquem de frente umas para as outras, com a devida sinalização;
- Evitar a entrada de pessoas externas ao corpo de funcionários nos horários de realização de atividades presenciais.
Arquivos & Anexos
CEE: orientações para a volta às aulas no ES
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OUTRAS REGRAS: HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE
- Evitar o uso de aparelhos de ar-condicionado;
- Portas e janelas devem ficar preferencialmente abertas;
- Monitorar as turmas para observar possíveis sintomas da Covid-19, como espirros e tosses;
- Banheiros devem conter sabonete líquido, toalhas de papel e lixeiras com tampa que dispense o contato manual;
- Suspender imediatamente as aulas quando faltar material para higiene pessoal;
- Veículos de transporte escolar devem operar com até metade da capacidade máxima;
- Tais automóveis também devem ser higienizados a cada viagem e disponibilizar álcool 70% para os alunos.