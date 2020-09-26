Com o retorno das aulas presenciais no ES, como fica o transporte escolar?

Fiscalização de transporte: entre as novas regras, está a obrigatoriedade dos veículos circularem com apenas metade da capacidade Crédito: Assessoria de Comunicação / Detran-ES

Entenda como irá funcionar o transporte escolar dos estudantes, após quase sete meses, agora em uma nova realidade - que envolve medidas administrativas e sanitárias. Entre as regras, está a obrigatoriedade dos veículos circularem com apenas metade da capacidade máxima.

As medidas foram definidas em conjunto pelas secretarias de Estado da Saúde ( Sesa ) e da Educação ( Sedu ) e constam na Portaria Conjunta Sedu/Sesa Nº 01-R. Veja abaixo:

Arquivos & Anexos Portaria Conjunta SEDU/SESA Nº 01-R Tamanho do arquivo: 3mb Baixar

Entre os pontos do documento, estão as regras e orientações em todas as áreas do ambiente estudantil: distanciamento dos alunos, cuidados de higiene pessoal, dos ambientes e alimentos, ações em casos de suspeita ou confirmação de Covid-19, grupos de risco, monitoramento, obrigações de cada instituição e ainda cuidados com o transporte escolar.

Para esse transporte seguro dos estudantes, a determinação é que:

Os veículos operem apenas com metade da capacidade máxima;

Seja mantida a higiene dos veículos a cada turno e viagens realizadas;

Os carros circulem com as janelas abertas;

Seja utilizado preparações alcoólicas a 70% para higiene das mãos dos alunos;

O uso de máscaras seja obrigatório entre alunos e funcionários.

OUTRAS MEDIDAS

Nas medidas administrativas e sanitárias , o governo estadual definiu as ações a serem tomadas na prática pelas instituições de ensino. Entre elas estão os cuidados com a higiene pessoal e dos ambientes nas escolas, incluindo salas de aula, banheiros, refeitórios, com o devido distanciamento e materiais para higienização, como soluções com álcool 70% e kits para higiene das mãos nos banheiros, com sabonete líquido, toalhas de papel e lixeiras com tampa que dispensem o contato manual.

Além disso, deve-se evitar o uso direto de bebedouros; manter janelas e portas sempre abertas; suspender o uso compartilhado de brinquedos e outros materiais; suspender o uso de brinquedos de difícil higienização; suspender atividades que impliquem em aglomeração de pessoas, como seminários, grupos de estudo, tutorias, excursões, passeios externos, confraternizações, eventos, visitas técnicas, feiras de cursos e festividades; suspender atividades esportivas coletivas, teatro e dança; e suspender imediatamente as aulas quando faltar material para a higiene pessoal, como preparações à base de álcool 70%, sabonete líquido, toalhas de papel ou outros produtos de higiene.

GRUPOS DE RISCO

De acordo com a classificação, as instituições devem assegurar medidas especiais de trabalho para os profissionais pertencentes aos grupos de risco, como remanejamento de função, trabalho remoto, flexibilização do local e do horário da atividade, dentre outras medidas possíveis. Quanto aos estudantes pertencentes ao grupo de risco, as instituições deverão priorizar atividades educacionais não presenciais.

No documento, também há a orientação de como proceder em casos de suspeita ou confirmação do novo coronavírus. Para isso, o servidor, funcionário ou aluno que apresentar dois dos seguintes sintomas - febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato ou perda de paladar  serão orientados a permanecer em casa, não devendo comparecer à instituição de ensino e devendo comunicar o fato imediatamente.

Para o controle das medidas, cada instituição de ensino deverá ter um Comitê Local de Prevenção, que será responsável por orientar, organizar, acompanhar e verificar o cumprimento por parte da comunidade escolar ou acadêmica sobre os cuidados que devem ser adotados para a prevenção da Covid-19 e as medidas estabelecidas no Plano Estratégico de Prevenção e Controle (PEPC).