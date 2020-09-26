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Pandemia

ES registra mais 7 mortes e 457 novos casos de coronavírus em 24h

Total de óbitos no Espírito Santo pela Covid-19 chegou a 3.492, segundo números divulgados neste sábado (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 17:19
Curado covid-19
Covid-19: número de casos no Estado chegou a 128.722 Crédito: Pixabay
ERRAMOS: A versão inicial desta matéria, publicada às 17h19, comparou o total de novos casos deste sábado com o número de quinta-feira (24), o que deu uma diferença de mais 1.354 casos. A comparação correta, com os casos confirmados no dia anterior (sexta-feira, dia 25), foi feita, com o aumento em 24 horas de 457 casos, e a matéria atualizada às 17h54.
O número de novos casos de coronavírus no Espírito Santo foi de 457 nas últimas 24 horas. Com os novos diagnósticos positivos, o total de casos no Estado desde o início da pandemia chegou a 128.722. Já o número de mortes diárias confirmadas, que foi de 26 na sexta (25), caiu para 7 neste sábado (26).
Com isso, o total de óbitos no Estado pelo vírus chegou a 3.492, o que representa uma letalidade de 2,7% diante do número casos. Os dados são do painel da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 118.602 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus, sendo 384 recuperados nas últimas 24 horas. Até agora, 375.581 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.792 registros da doença, seguida por Serra (15.635), Vitória (15.481), Cariacica (11.777) e Linhares (6.869).
Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.188 moradores infectados, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, que acumula 1.938 registros.

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