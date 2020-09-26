ES registra mais 7 mortes e 457 novos casos de coronavírus em 24h

Covid-19: número de casos no Estado chegou a 128.722 Crédito: Pixabay

ERRAMOS: A versão inicial desta matéria, publicada às 17h19, comparou o total de novos casos deste sábado com o número de quinta-feira (24), o que deu uma diferença de mais 1.354 casos. A comparação correta, com os casos confirmados no dia anterior (sexta-feira, dia 25), foi feita, com o aumento em 24 horas de 457 casos, e a matéria atualizada às 17h54.

O número de novos casos de coronavírus no Espírito Santo foi de 457 nas últimas 24 horas. Com os novos diagnósticos positivos, o total de casos no Estado desde o início da pandemia chegou a 128.722. Já o número de mortes diárias confirmadas, que foi de 26 na sexta (25), caiu para 7 neste sábado (26).

Com isso, o total de óbitos no Estado pelo vírus chegou a 3.492, o que representa uma letalidade de 2,7% diante do número casos. Os dados são do painel da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).