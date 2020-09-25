Em coletiva realizada nesta sexta (25), Renato Casagrande anunciou que deve divulgar medidas de protocolos de segurança para os cinemas na próxima semana Crédito: YouTube/Reprodução

Com a divulgação de 26 óbitos nas últimas 24 horas, em decorrência da Covid-19 , o Espírito Santo voltou a ter um aumento deste indicador depois de uma sequência de dias em queda. O dado, divulgado pelo Painel Covid-19 e citado pelo governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (25), também é o maior de setembro, igualando o dia 1º deste mês . O alto número, porém, segundo o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, se dá por conta de notificações represadas, que foram lançadas hoje (25) no sistema da Sesa.

Your browser does not support the audio element. Após sequência de quedas, por que o ES registrou 26 mortes em 24h

Nésio explicou que nesta sexta (25) foram registrados três óbitos causados pelo coronavírus. O número chega a 26 no painel, por conta de mortes que aconteceram durante todo o mês de setembro - e, inclusive, em outros meses - e que a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) identificou hoje (25).

"Nós temos, na prática, hoje (25), dois óbitos que foram informados no mês de maio, um óbito do mês de junho e os demais óbitos que vão desde o dia 3 de setembro, passando pelo dia 7, dia 8. Temos óbitos lançados que aconteceram desde o início do mês", afirmou o secretário.

Nésio ainda completou, dizendo que esse represamento de casos é algo normal e já aconteceu antes. O secretário concordou que, após dias com baixa quantidade de óbitos registrados no painel, o número assusta, mas garantiu que o Estado apresenta um comportamento de queda sustentada do número de mortes. O secretário também comparou o comportamento da pandemia no Espírito Santo com outros estados do Brasil, que ainda possuem regiões que não atingiram uma estabilização dos indicadores.

"O importante é observar o comportamento sustentado ao longo de semanas. Nós temos, no Espírito Santo, 12 semanas praticamente completas de queda sustentada do número de óbitos. Temos praticamente todas as regiões que já passaram pelo grande momento da curva de casos, diferente de outros estados do Brasil que ainda possuem regiões que não viveram todas as etapas. Temos um comportamento homogêneo no que diz respeito à vivência da fase de aceleração, do platô da curva de casos, do momento de recuperação de casos", disse.

MAIOR NÚMERO DE MORTES DO MÊS