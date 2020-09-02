Coronavírus: ES registra 3.204 mortes e beira 113 mil casos

O Espírito Santo chegou a 112.827 casos e 3.204 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (02). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 755 pessoas e provocou 20 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.922 registros da doença, seguida por Vitória (13.867, Serra (13.760) e Cariacica (10.675). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.873 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 102.021 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 305.997 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.