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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.204 mortes e beira 113 mil casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou 755 pessoas e provocou 20 óbitos

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 16:52
Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Espírito Santo chegou a 112.827 casos e 3.204 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (02). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 755 pessoas e provocou 20 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.922 registros da doença, seguida por Vitória (13.867, Serra (13.760) e Cariacica (10.675). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.873 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 102.021 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 305.997 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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