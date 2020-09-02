São Paulo pode ter 1 milhão de casos do novo coronavírus até o dia 15

O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (2) que, pela primeira vez, o estado de São Paulo fecha o mês com redução de mortes pelo novo coronavírus.
As mortes caíram 14,8%, segundo a gestão Doria. Em agosto, foram 7.017 óbitos, contra 8.324 no mês de julho.
"É o primeiro mês de registro de queda desde o início da pandemia. Os dados de hoje mantêm essa tendência, com taxa de ocupação em UTI estáveis, todas elas inferiores a 54%", afirmou o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.
De acordo com o governo, a projeção é que, até o dia 15 de setembro, o estado possa ter entre 33 mil e 38 mil mortes. Já em relação ao número de infectados, o estado poderá chegar a 1 milhão de casos.
Atualmente, SP tem 826.331 casos e 30.683 óbitos.
Ao longo dos últimos meses, os dados têm ficado dentro das projeções do comitê de contingência estadual, sempre com o número de casos e mortes próximo à borda inferior.