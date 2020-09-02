Vacina deveria ser sim obrigatória, diz Doria, em resposta a Bolsonaro

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo

"Em relação a manifestação feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à não obrigatoriedade da vacina, quero respeitosamente discordar dessa posição. A meu ver, a vacina deveria ser sim obrigatória para todos os brasileiros. Não consigo imaginar como cristão que sou que alguém renegue a possibilidade de continuar vivendo, que alguém faça a sua posição para a morte", disse Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Doria afirmou ser a favor de que a vacina seja uma opção pessoal, mas reforçou que é favorável à obrigatoriedade do procedimento.