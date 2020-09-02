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Repercussão

Vacina deveria ser sim obrigatória, diz Doria, em resposta a Bolsonaro

O governador de São Paulo afirmou ser a favor de que a vacina seja uma opção pessoal, mas reforçou que é favorável à obrigatoriedade do procedimento

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 14:36
Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou que a vacina contra coronavírus deva ser obrigatória no país, repercutindo fala de Jair Bolsonaro (sem partido), que afirmou que ninguém seria obrigado a se vacinar.
"Em relação a manifestação feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à não obrigatoriedade da vacina, quero respeitosamente discordar dessa posição. A meu ver, a vacina deveria ser sim obrigatória para todos os brasileiros. Não consigo imaginar como cristão que sou que alguém renegue a possibilidade de continuar vivendo, que alguém faça a sua posição para a morte", disse Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
Doria afirmou ser a favor de que a vacina seja uma opção pessoal, mas reforçou que é favorável à obrigatoriedade do procedimento.
Doria ainda elogiou Bolsonaro e pediu a revisão do posicionamento. "Entendo que essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro possa ser revista, ele tem tido no âmbito do Ministério da Saúde com o ministro Eduardo Pazuelo posições muito corretas, muito assertivas, e penso que a posição da saúde deva ser aquela que prevaleça sobre decisões de ordem ideológica ou que se afastem do dever de proteger a saúde e à vida", disse.

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