Espírito Santo registra 3.444 mortes e 125.871 casos de coronavírus

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.444 mortes e 125.871 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (22). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 686 novos casos e 12 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.498 registros da doença, seguida por Serra (15.291), Vitória (14.978) e Cariacica (11.607). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.085 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 115.595 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 364.469 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.