Coronavírus: ES registra 3.184 mortes e passa de 112 mil casos

O Espírito Santo chegou a 112.072 casos e 3.184 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta terça-feira (01). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 809 pessoas e provocou 26 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.862 registros da doença, seguida por Vitória (13.816), Serra (13.696) e Cariacica (10.643). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.862 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 101.122 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 301.495 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.