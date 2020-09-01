Coronavírus: ES registra 3.184 mortes e passa de 112 mil casos

O mês de setembro pode ser um divisor de águas na luta contra a Covid-19 no ES"

O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 101.122 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 301.495 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.