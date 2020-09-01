Sesa descarta uso de teste rápido em inquérito sorológico nas escolas do ES

Ainda assim, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os detalhes do inquérito escolar já estão sendo finalizados. Ele adiantou que o trabalho realizado com os alunos será muito diferente do que foi feito no inquérito domiciliar.

"Estamos lidando com um inquérito em uma população específica, que tem complexabilidade desde a coleta de sangue da criança menor de 10 anos e adolescentes. Nós não vamos usar o teste rápido nesse momento. Estamos analisando usar o teste Architect, da Abbott, que exige coleta e tem a complexidade na realização do êxito", afirmou.