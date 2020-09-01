Sesa descarta uso de teste rápido em inquérito sorológico nas escolas do ES

Com aulas suspensas desde o dia 16 de março, quando o governo editou o decreto estadual de fechamento devido à pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (01), através de coletiva de imprensa, que está finalizando os detalhes do inquérito sorológico que será realizado em escolas do Espírito Santo.
Embora haja uma previsão para a retomada do ensino médio em outubro, o retorno dos alunos da educação infantil no Espírito Santo segue sem definição, segundo o governo estadual.
Ainda assim, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os detalhes do inquérito escolar já estão sendo finalizados. Ele adiantou que o trabalho realizado com os alunos será muito diferente do que foi feito no inquérito domiciliar.
"Estamos lidando com um inquérito em uma população específica, que tem complexabilidade desde a coleta de sangue da criança menor de 10 anos e adolescentes. Nós não vamos usar o teste rápido nesse momento. Estamos analisando usar o teste Architect, da Abbott, que exige coleta e tem a complexidade na realização do êxito", afirmou.