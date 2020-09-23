ES registra 3.452 mortes e mais de 126 mil casos de coronavírus

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.452 mortes e 126.606 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (23). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 735 novos casos e 8 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.593 registros da doença, seguida por Serra (15.374), Vitória (15.105) e Cariacica (11.661). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.119 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 116.537 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 367.262 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.