Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

ES registra 3.452 mortes e mais de 126 mil casos de coronavírus

Dados do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta quarta-feira (23), mostram que o Estado soma 126.606 casos da doença desde o início da pandemia

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 16:35
Covid-19
Covid-19: dados da doença são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Pixabay
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.452 mortes e 126.606 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (23). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 735 novos casos e 8 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.593 registros da doença, seguida por Serra (15.374), Vitória (15.105) e Cariacica (11.661). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.119 moradores infectados.

Veja Também

Vacina da Janssen contra Covid-19 chega à fase 3; Brasil terá testes em outubro

Covid-19: entenda por que a taxa de letalidade está em queda no ES

Covid-19: às vésperas da campanha, comícios estão proibidos no ES

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 116.537 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 367.262 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados