Como fica a mensalidade do aluno que não voltar às aulas presenciais

Volta às aulas presenciais está prevista para outubro Crédito: Vitor Jubini

Apesar da autorização, diante da situação excepcional, os pais poderão optar por manter os filhos em casa, estudando remotamente. Mas, afinal, como ficam as mensalidades escolares nesse cenário?

A despeito da possibilidade de os alunos permanecerem estudando em casa, com a autorização para a retomada das aulas presenciais não há razão para dar continuidade aos abatimentos na mensalidade, de acordo com o vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Eduardo Costa Gomes.

"A partir do momento que a gente tem a autorização do retorno presencial, em tese, as escolas estão desobrigadas a manter o abatimento. Ainda mais porque, com a necessidade de continuar a oferecer as aulas a distância para os alunos que não forem voltar, os custos tendem a aumentar. Vai ser necessário não só manter a equipe toda, como talvez até contratar mais pessoal."

A regra, segundo Gomes, valeria para Ensino Fundamental e Médio e também para o Ensino Infantil, que está autorizado a retomar as aulas presenciais, desde que seja com atendimento individual ou em pequenos grupos.

Nos casos em que a estrutura da escola ou creche limitar o acesso dos alunos, o vice-presidente do Sinepe avalia que poderá haver um acordo entre pais e instituição. "Mas a prerrogativa que era o abatimento em virtude da suspensão das aulas presenciais já não existe. Até mesmo porque, em alguns casos, se a escola não retomar a capacidade de investimento, não tem sequer como manter as portas abertas."

Considerando o 24º Mapa de Risco do Estado , 75 dos 78 municípios capixabas poderão retomar as aulas. Nessas cidades, deverá ser adotado um regime híbrido de educação, com revezamento entre as turmas, com parte dos estudantes em aulas presenciais e os demais em sistema remoto, para evitar aglomeração. Em Montanha, Piúma e São José do Calçado, que ainda apresentam o chamado risco moderado, as aulas continuarão a ocorrer, exclusivamente, de maneira remota.

Por meio do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informou que está acompanhando a questão.

O órgão explicou que "tem solicitado as planilhas de custos das instituições de ensino para que os consumidores tenham garantida a redução nas mensalidades, visando adequar as práticas comerciais e cláusulas contratuais da prestação de serviços educacionais em geral, em razão da Covid-19 e da consequente impossibilidade da oferta dos serviços conforme originalmente contratados."

Apesar disso, segundo o MPES, a redução no valor da mensalidade pode ser proposta pela instituição voluntariamente, independentemente de TAC. "Em outro viés, o MPES apura os casos de cada escola separadamente e, depois de instruir, pode tentar uma autocomposição ou ajuizar a ação, dependendo da necessidade. Ressalta ainda que não existe uma regra geral. Cada instituição e etapa de ensino têm suas peculiaridades que são analisadas dentro de um procedimento."

Desta forma, a princípio, não há impedimento para que as escolas, de modo geral, voltem a cobrar o valor integral da mensalidade. Mas, caso os pais julguem que a instituição de ensino não tem gastos que justifiquem a cobrança, a situação poderá ser discutida com o Ministério Público.

Para a diretora jurídica da Associação de Pais de Alunos do Espírito Santo (Assopaes), Eliza Thomaz de Oliveira, o desconto deveria ser mantido na proporcionalidade da redução de custo. "Vale lembrar que a carga horária presencial não será a contratada. No mais, as escolas demoraram, no mínimo, dois meses para começar a conceder descontos, devendo este período ser creditado em favor dos pais, que em função da pandemia tiveram suas vidas financeiras afetadas e consequente redução da renda familiar."

Procurado, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) não respondeu até a conclusão desta reportagem, que poderá ser atualizada posteriormente.

CALENDÁRIO DA VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS

Escolas privadas  a partir de 5 de outubro

Poderão retornar com Ensino Fundamental I, II e o Ensino Médio;



Educação infantil (incluindo creches) também poderão retomar aulas presenciais, mas deverão seguir protocolo com medidas sanitárias específicas, que será publicado na próxima terça-feira (29).

