Darwin faz acordo para reduzir em até 30% o valor da mensalidade

O Centro de Ensino Charles Darwin informa que o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) é fruto de meses de negociações e de uma construção de soluções sustentáveis. De forma colaborativa e harmônica, foi possível a formalização do acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e com o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES).

O TAC aborda medidas que já eram adotadas pelo Darwin, além de levar em conta as dificuldades financeiras dos responsáveis/pais devido à pandemia do novo coronavírus, bem como a manutenção do equilíbrio financeiro da instituição e outros aspectos relevantes.

As unidades Darwin estão prontas, adaptadas tanto em estrutura física, com protocolos rígidos de biossegurança; quanto nas questões pedagógicas para o caso de o retorno das aulas presenciais acontecer. Da mesma forma, também estamos prontos para continuar ofertando aulas não presenciais mesmo após o retorno às aulas presenciais, caso os pais ou responsáveis prefiram não enviar os filhos para a escola.

Assim, o Darwin cumpre e mantém o compromisso assumido, desde o início da pandemia, de prestar apoio incondicional aos estudantes e a suas famílias para garantir a aprendizagem, assegurando o constitucional direito de acesso à educação em todos os níveis oferecidos pela instituição.