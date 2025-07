Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: saiba o que é preciso para um gelato perfeito e entenda as diferenças entre as categorias de CNH

No programa desta terça (29), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta terça (29) das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Fernanda Queiroz conversa com a chef gelatiere Gabriela Zorzal, que compartilha o que é preciso para preparar um gelato perfeito. No quadro Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal explica as diferenças entre as categorias de CNH!>