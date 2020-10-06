Equipe do Leonardo Da Vinci faz aferição de temperatura de alunos Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Escolas particulares do ES retomam aulas com número reduzido de alunos

No Leonardo Da Vinci, em Vitória, os alunos da 3ª série do ensino médio foram recepcionados com música, como parte da estratégia de acolhimento adotada pelo centro educacional após quase sete meses sem aulas no ambiente escolar. Na entrada, os estudantes também foram submetidos à aferição de temperatura. A presença, segundo o diretor-geral Ilton Chaves, foi de 62% do total de alunos matriculados nessa série que, ao responder a uma pesquisa interna, afirmaram preferir os estudos presenciais.

Nesta quarta-feira (7), voltam os alunos da 1ª e 2ª séries do ensino médio e, até o próximo dia 13, todas as turmas já terão retornado para a instituição. Ilton Chaves acrescenta que o resultado do questionário de autorização de retorno, aplicado com as famílias de todos os anos até a segunda-feira (5), apontou que 70% deles pretendem enviar os seus filhos às aulas presenciais nos próximos dias.

As turmas do ensino médio e do fundamental II do Colégio Sagrado também retornaram nesta terça-feira para a instituição. A diretora-geral Regina Coeli Faustini Baglioli conta que, após consultar as famílias, 63% pretendem mandar os filhos para as atividades presenciais. O primeiro dia de aulas, diz ela, foi emocionante. "Escola sem aluno não tem vida; voltamos a ter vida", frisa.

O diretor escolar da São Domingos, Leandro Daher Carneiro, relata que o retorno no primeiro dia foi bem tranquilo, apenas com a 3ª série do ensino médio e o 9º ano do fundamental. "A adesão da 3ª série foi muito boa, ela não precisa de divisão de grupos devido ao tamanho das salas de aula comportar o distanciamento (protocolo exige distância mínima de 1,5 metro). Já o 9º ano teve uma adesão menor", compara.

Do grupo 1, que corresponde a 50% do total de alunos, em torno de 40% foram ao primeiro dia de aulas na Escola São Domingos. A partir desta quarta-feira, a instituição vai receber mais turmas e, até o final da semana, vai avaliar o andamento do retorno e promover eventuais ajustes, segundo Leandro.

PROTOCOLOS

O Primeiro Mundo voltou às aulas com as turmas do ensino médio. Segundo a assessoria de imprensa do centro educacional, a frequência foi de cerca de 40%. "As aulas aconteceram conforme a nossa programação, tanto presencialmente quanto no formato remoto. Os profissionais da escola acolheram os alunos desde a chegada até as salas de aula, orientando sobre os protocolos que já haviam sido comunicados às famílias antes do início das atividades presenciais, e supervisionando o cumprimento de todas as recomendações. Não houve dificuldade, todos pareciam muito preparados para esse retorno", informa, em nota.

Na avaliação da instituição, o reencontro fez muito bem a todos  alunos, professores e equipe técnico-pedagógica  e os estudantes demonstraram que sentiram muita falta do espaço escolar. A expectativa do Primeiro Mundo é que a frequência aumente significativamente nos próximos dias.