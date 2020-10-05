Escolas particulares do ES: Justiça mantém aulas presenciais e prevê fiscalização

A juíza Denise Alves Tumoli Ferreira propôs a concessão de um prazo, sem recurso do Sinpro neste momento, para que o retorno às aulas pudesse ser melhor avaliado pelas partes - governo do Estado, Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) e a própria entidade que representa os professores, no decorrer das próximas semanas. Com a concordância de todos os envolvidos, uma nova audiência foi marcada para o dia 28 de outubro, quando será analisado tudo o que ocorreu ao longo desse período.