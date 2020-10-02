Volta às aulas presenciais: mapa mostra situação dos municípios do ES

Após a autorização do governo do Estado para a retomada das atividades nas escolas, e agora com todos os protocolos de biossegurança definidos, inclusive o da Educação Infantil, os municípios começam a decidir se vão voltar às aulas presenciais ainda no ano letivo de 2020. As 75 cidades que estão em risco baixo de transmissão para a Covid-19, e que podem optar pelo retorno, foram consultadas por A Gazeta sobre como vão conduzir o assunto na rede municipal.
No levantamento, 16 municípios já manifestaram que o retorno presencial será apenas em 2021. São eles: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cariacica, Colatina, Fundão, Iúna, Laranja da Terra, Marataízes, Muniz Freire, Rio Novo do Sul, São Mateus e Vila Valério.
Outras cidades ainda não decidiram sobre todo o ano letivo de 2020, como Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Linhares, Marilândia, Vargem Alta e Vila Velha, mas informaram que não voltarão em outubro.
A decisão dos municípios tem se baseado na consulta feita junto à comunidade escolar, considerando que muitas famílias ainda não se sentem seguras em encaminhar as crianças e adolescentes para a escola. O presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, diz que orientou os secretários a também buscar amparo com a equipe de saúde da cidade.
"A decisão precisa ser em conjunto, avaliando as condições do território. Aqui mesmo estávamos quase zerando o número de casos de Covid, e agora temos 24 ativos", relata Vilmar, referindo-se ao município de Jerônimo Monteiro.
No mapa do Espírito Santo, está evidente que a maioria dos municípios ainda não se manifestou sobre como vai proceder. À medida que as cidades apresentarem um posicionamento à reportagem, este material será atualizado.