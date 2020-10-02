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Volta às aulas presenciais: mapa mostra situação dos municípios do ES

Levantamento de A Gazeta, junto às 75 cidades de risco baixo que estão autorizadas a retomar as atividades nas escolas, revela onde a rede municipal só volta em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 09:20

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 09:20

Foto de escola com sala de aula vazia
Nas escolas da rede municipal de Linhares, as aulas presenciais não serão retomadas em outubro Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Após a autorização do governo do Estado para a retomada das atividades nas escolas, e agora com todos os protocolos de biossegurança definidos, inclusive o da Educação Infantil, os municípios começam a decidir se vão voltar às aulas presenciais ainda no ano letivo de 2020. As 75 cidades que estão em risco baixo de transmissão para a Covid-19, e que podem optar pelo retorno, foram consultadas por A Gazeta sobre como vão conduzir o assunto na rede municipal. 
No levantamento, 16 municípios já manifestaram que o retorno presencial será apenas em 2021. São eles: Água Doce do NorteAlegreAlfredo ChavesBaixo GuanduBarra de São Francisco,  Boa EsperançaCariacicaColatinaFundão Iúna, Laranja da TerraMarataízesMuniz FreireRio Novo do Sul,  São Mateus e Vila Valério.
Outras cidades ainda não decidiram sobre todo o ano letivo de 2020, como AnchietaCachoeiro de ItapemirimJerônimo MonteiroLinharesMarilândiaVargem Alta e Vila Velha, mas informaram que não voltarão em outubro. 
A decisão dos municípios tem se baseado na consulta feita junto à comunidade escolar, considerando que muitas famílias ainda não se sentem seguras em encaminhar as crianças e adolescentes para a escola. O presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, diz que orientou os secretários a também buscar amparo com a equipe de saúde da cidade.
"A decisão precisa ser em conjunto, avaliando as condições do território. Aqui mesmo estávamos quase zerando o número de casos de Covid, e agora temos 24  ativos", relata Vilmar, referindo-se ao município de Jerônimo Monteiro. 
No mapa do Espírito Santo, está evidente que a maioria dos municípios ainda não se manifestou sobre como vai proceder. À medida que as cidades apresentarem um posicionamento à reportagem, este material será atualizado. 

CONFIRA A SITUAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO

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