Volta às aulas presenciais: mapa mostra situação dos municípios do ES

A decisão dos municípios tem se baseado na consulta feita junto à comunidade escolar, considerando que muitas famílias ainda não se sentem seguras em encaminhar as crianças e adolescentes para a escola. O presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, diz que orientou os secretários a também buscar amparo com a equipe de saúde da cidade.