Cariacica anuncia que vai retomar aulas presenciais só em 2021

Durante a suspensão das atividades presenciais, escolas da rede municipal de Cariacica passam por obras Crédito: Divulgação/PMC

A rede municipal de Cariacica não vai retomar as atividades presenciais em 2020. Tanto os 12 mil alunos da Educação Infantil quanto os 35 mil do Ensino Fundamental só voltam às escolas em 2021. A decisão foi tomada após a Secretaria Municipal de Educação consultar as famílias que, em sua maioria, optaram por manter as crianças e adolescentes com aulas remotas até o final do ano letivo, modalidade que foi adotada devido à pandemia da Covid-19

"Submetemos um formulário à rede, ouvindo pais, professores e demais servidores da educação, e o entendimento foi de que não é o momento para uma retomada presencial. Nós, na secretaria, também entendemos que, do ponto de vista da aprendizagem, o retorno presencial não será muito significativo", aponta José Roberto.

O secretário argumenta que, com a necessidade de fazer escalonamento e rodízio para a volta às escolas, cada aluno teria efetivamente 18 dias presenciais até o final do ano letivo, em 28 de dezembro. Sem contar que parte desse tempo deveria ser usada para acolhimento das turmas e orientações sobre os novos protocolos.

José Roberto ressalta, ainda, que o alcance das atividades remotas  on-line ou com trabalhos impressos  está com índices superiores a 90%, e o ritmo das turmas está satisfatório. "A volta, neste momento, poderia representar uma ruptura. É um esforço muito grande para um resultado pequeno no que se refere à aprendizagem", avalia.

O Conselho Municipal de Educação, ressalta o secretário, já validou o calendário e as aulas remotas no município, e que o período letivo passou a ser bienal, ou seja, a consolidação dos conteúdos curriculares se dará até o final de 2021. A assessoria da secretaria acrescenta que, ainda este ano, será disponibilizada internet para todos os alunos e professores, bem como serão promovidas videoaulas via TV aberta, visando ao aperfeiçoando do ensino remoto de 2020 e à preparação do híbrido (parte presencial, parte remota fazendo o uso de tecnologias para a aprendizagem) de 2021.

José Roberto esclarece, ainda, que o município teria condições de receber os alunos de volta, porque foram adquiridos os equipamentos de proteção individual e adotados os protocolos de segurança sanitária. Algumas escolas também passaram por obras durante o período de suspensão das atividades presenciais. No entanto, reafirma o secretário, a avaliação da equipe é que, em 2021, todos estarão mais bem preparados para o retorno e implementação do ensino híbrido de maneira planejada.

GRANDE VITÓRIA

Os municípios de Vitória Vila Velha também estão promovendo consulta junto à comunidade escolar, porém ainda não têm um posicionamento sobre o retorno ou não em 2020, e também não informaram se a decisão das famílias se sobrepõe a outros critérios.

Na Capital, por nota, a Secretaria Municipal da Educação reafirmou manifestação apresentada na terça-feira (29), quando informou que "vai começar nos próximos dias uma ampla pesquisa junto à comunidade escolar, por meio dos Conselhos de Escola, para avaliar em conjunto com as famílias dos alunos a perspectiva de volta às atividades presenciais, considerando todo o processo de decisão pautado na gestão democrática e compartilhada."

Também em nota, a Prefeitura de Vila Velha disse que, "por meio da Secretaria Municipal de Educação, estará, nesta semana, em diálogo com todos os segmentos da comunidade escolar (diretores, pais, professores, conselhos e entidades) para avaliar a melhor e mais segura decisão a ser tomada."