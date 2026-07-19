Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Cachoeiro

Um homem de 32 anos morreu e outro de 54 anos ficou ferido após duas motocicletas colidirem no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 20h de sábado (18). A identidade das vítimas não foi divulgada.
O Corpo de Bombeiros informou que, quando chegou ao local, um dos motociclistas já tinha morrido. O outro foi atendido por equipes de Samu/192 e Resgate, sendo encaminhado a uma unidade de saúde.
Segundo a Polícia Científica (PCIES), o corpo do homem de 32 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O motociclista, de 54 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Ele será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica.