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Meio ambiente

Duas baleias são encontradas mortas no Norte do ES em menos de 24 horas

Animais foram encontrados em Linhares e Conceição da Barra; Estado já registra cinco encalhes de baleias neste ano

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 10:29

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

20 jul 2026 às 10:29
O animal foi encontrado na faixa de areia entre a 1ª e a 2ª Avenida do balneário
O Instituto Baleia Jubarte, responsável pelo acompanhamento técnico, foi acionado e programou a remoção e o enterro da carcaça para a segunda-feira (20) Vitor Recla

Duas baleias foram encontradas mortas no Litoral Norte do Espírito Santo em menos de 24 horas. Um dos animais foi localizado na faixa de areia entre a 1ª e a 2ª Avenida do balneário Pontal do Ipiranga, em Linhares, no domingo (19). A segunda baleia foi encontrada na manhã desta segunda-feira (20), na praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra


De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, com apoio das instituições que integram a Rede de Encalhes e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (Remab), o Espírito Santo já registrou cinco encalhes de baleias neste ano.


A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares informou que o Instituto Baleia Jubarte, responsável pelo acompanhamento técnico da ocorrência, foi acionado e programou a remoção e o enterro da carcaça para esta segunda-feira (20). A prefeitura também orientou que moradores e banhistas não se aproximem do animal por questões de segurança sanitária até a conclusão dos trabalhos das equipes técnicas.


Segundo o médico-veterinário e coordenador de Pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, é comum que o aparecimento de várias baleias encalhadas em um curto período desperte preocupação. No entanto, ele explica que isso não significa que os animais morreram ao mesmo tempo.


"As baleias morrem em alto-mar por diferentes causas e permanecem à deriva. Quando chegam frentes frias e ventos vindos do sul, as carcaças são empurradas para a costa e acabam encalhando nas praias praticamente no mesmo período", explicou.

O animal foi encontrado manhã desta segunda-feira (20), na praia de Riacho Doce
De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, com apoio das instituições que integram a Rede de Encalhes e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (Remab), o Espírito Santo já registrou cinco encalhes de baleias neste ano Milton Marcondes

O Instituto Baleia Jubarte também relembrou outro caso recente registrado no litoral capixaba. No último domingo (12), uma baleia-jubarte foi encontrada na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Posteriormente, a carcaça foi levada pela maré até a praia de Urussuquara, em São Mateus. Como o local é de difícil acesso para máquinas, o descarte do animal não poderá ser realizado.


O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES) orienta que, ao encontrar um animal marinho debilitado ou morto no litoral capixaba, a população acione a equipe pelo telefone 0800 991 4800.

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