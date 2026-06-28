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Que dó!

Filhote de baleia-jubarte de 9 metros é encontrado morto em praia da Serra

Publicado em

28 jun 2026 às 18:40
Um filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em praia na Serra
Um filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em praia na Serra Ipram/divulgação

Um filhote de baleia-jubarte foi encontrado morto em uma praia de Jacaraípe, na Serra, neste domingo (28). Segundo o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), o animal era um macho de cerca de nove metros de comprimento e estava em avançado estado de decomposição.


O Instituto Orca esteve no local para realizar o exame necroscópico. O Ipram informou que a causa da morte não foi identificada até o momento. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Conceição do Castelo

Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR 262

Publicado em 28/06/2026 às 18:19
Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo
Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo Reprodução - Redes Sociais

Um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Brejetuba e um carro de passeio deixou cinco pessoas feridas na tarde deste domingo (28), na BR 262, na altura do km 117, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. A ambulância seguia o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, transportando uma paciente. De acordo com as informações iniciais, não houve registro de mortes.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na ambulância estavam o motorista, uma enfermeira e uma paciente. O condutor não se feriu, enquanto a profissional de saúde e a paciente sofreram lesões. No outro veículo, viajavam dois adultos e uma criança, que também ficaram feridos.

Segundo a Secretaria de Saúde de Brejetuba, apesar dos ferimentos, todos os ocupantes da ambulância estão bem. A paciente seria submetida a uma avaliação médica. 


Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às cinco vítimas, que foram encaminhadas para o hospital de Venda Nova do Imigrante. As causas do acidente ainda não foram informadas.

Correção

28/06/2026

A Prefeitura de Brejetuba esclareceu que a ambulância leva uma paciente para atendimento em Venda Nova do Imigrante, não em Vitória, como havia informado anteriormente. O texto foi corrigido e atualizado. 

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Carro suspeito de envolvimento em acidente que terminou com morte de motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim

Carro envolvido em acidente que matou motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Acidente fatal

Carro envolvido em acidente que matou motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim

Publicado em 28/06/2026 às 17:19
Carro suspeito de envolvimento em acidente que terminou com morte de motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim
Carro suspeito de envolvimento em acidente é encontrado abandonado Divulgação - Polícia Militar

O carro suspeito de estar envolvido no acidente que terminou com a morte de um motociclista na madrugada de sábado (27), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi localizado abandonado na localidade de Rio Muqui Pedra, em Itapemirim, também no Sul do Estado. Os ocupantes do veículo não foram localizados.


De acordo com a Polícia Militar, a análise das imagens do Cerco Inteligente mostrou que, antes do acidente, o veículo estava com o retrovisor esquerdo e as duas calotas desse lado intactos. Já nas imagens registradas por volta das 8 horas deste sábado (27), quando o carro passava pela região da Safra, em direção ao local onde foi encontrato, em Itapemirim, ele já estava sem o retrovisor esquerdo e as duas calotas do mesmo lado.


O acidente aconteceu no bairro Marbrasa, durante uma perseguição policial. “Pela dinâmica que foi esclarecida até o momento, o veículo trafegava em altíssima velocidade pela contramão e teria colidido primeiro com a motocicleta, provocando a quebra do retrovisor e a perda das calotas. Mesmo após a colisão, o motorista continuou a fuga. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, foi lançado para o centro da pista e acabou colidindo com a viatura da Força Tática, causando esse infeliz acidente e essa triste situação”, explicou o tenente-coronel Nério Filho.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e que, no momento, não há mais detalhes que possam ser divulgados.  

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O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares

Homem morre após invadir casa e ser imobilizado com 'mata-leão' em Linhares

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Homem morre após invadir casa e ser imobilizado com 'mata-leão' em Linhares

Publicado em 28/06/2026 às 16:04

Um homem identificado como Ângelo Ramon da Silva morreu na noite deste sábado (27) após invadir uma residência no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, ele foi imobilizado por um jovem de 19 anos com um golpe conhecido como "mata-leão". Equipes do Samu tentaram reanimar o homem por cerca de uma hora, mas o óbito foi confirmado no local.


De acordo com a Polícia Militar, o jovem contou que a vítima entrou na casa agressiva e aparentemente alterada, colocando em risco os moradores, entre eles os avós dele. Para conter a invasão, o rapaz afirmou que utilizou a técnica de estrangulamento e soltou o homem assim que ele parou de reagir. Vizinhos perceberam que a vítima ainda respirava e acionaram o Samu. Durante a perícia, foram encontrados vestígios de um pó branco semelhante à cocaína nas narinas e na camisa do homem.


A Polícia Civil informou que o jovem que imobilizou a vítima foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, prestou depoimento e foi liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para lavrar prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica para necropsia, antes de ser liberado para os familiares.

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Viaturas da Polícia Militar, PM

Após perseguição, homem é encontrado em forro de casa e preso em São Mateus

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Após perseguição, homem é encontrado em forro de casa e preso em São Mateus

Publicado em 28/06/2026 às 15:32

Um homem de 23 anos foi preso na noite deste sábado (27) após tentar escapar da polícia e se esconder no forro de uma residência, no bairro Nova Era, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele estava com uma pistola calibre .40, de uso restrito, e tentou se desfazer dela durante a fuga. 


De acorco com a Polícia Militar, durante patrulhamento na região, os policiais perceberam que dois suspeitos fugiram ao notar a aproximação das viaturas. Durante a fuga, um deles foi visto retirando uma pistola da cintura antes de entrar em uma casa na tentativa de despistar os militares. Com autorização da moradora, as equipes realizaram buscas no imóvel e localizaram o suspeito escondido na laje, acima do forro da residência.


A arma descartada durante a perseguição foi encontrada sobre o telhado de um imóvel vizinho. Tratava-se de uma pistola calibre .40 carregada com 14 munições. O suspeito sofreu um ferimento no pé durante a fuga, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, juntamente com a arma apreendida. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259

Dnit conclui obra na Ponte Fontenelle e tráfego é totalmente liberado na BR 259

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Noroeste do ES

Dnit conclui obra na Ponte Fontenelle e tráfego é totalmente liberado na BR 259

Publicado em 28/06/2026 às 15:14
DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259
DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259 Divulgação - Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu as obras de recuperação emergencial da Ponte Fontenelle, localizada no km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Com a conclusão dos serviços, a travessia foi totalmente liberada, encerrando o período de restrições no tráfego. O investimento do governo federal foi de aproximadamente R$ 100 milhões.


Considerada uma das principais ligações entre o Noroeste capixaba, o leste de Minas Gerais e os complexos portuários do Espírito Santo, a Ponte Fontenelle é estratégica para o transporte de passageiros e para o escoamento da produção agrícola, mineral e industrial da região.


Durante a intervenção, foram executados diversos serviços, como recuperação estrutural, reforço das lajes, reconstrução de trechos do tabuleiro, tratamento de fissuras, recuperação interna da estrutura, intervenções subaquáticas e substituição de componentes essenciais para ampliar a vida útil da ponte.

Segundo o Dnit, com a conclusão dos trabalhos, a Ponte Fontenelle volta a oferecer condições adequadas de operação, reforçando a segurança viária e a eficiência do corredor logístico da BR 259.

As obras de recuperação da Ponte Fontenelle começaram em 2025 e, durante a execução, o tráfego funcionou em sistema de "pare e siga", com uma das pistas interditada. A intervenção também impôs restrições à circulação de veículos pesados, limitados a 33 toneladas e obrigando caminhoneiros a utilizar rotas alternativas. Em abril deste ano, motoristas relataram longas filas e cobraram agilidade na conclusão dos trabalhos, que haviam ultrapassado o prazo inicialmente previsto pelo DNIT. No fim de maio, o órgão suspendeu as restrições de peso e dimensões, mas o trânsito permaneceu parcialmente interditado até a conclusão definitiva da obra.

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Vítima foi localizada soterrada por grãos na tarde do último sábado (27)

Funcionário morre soterrado por grãos enquanto limpava silo em granja no ES

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Da Redação*

/
Da Redação*
Em Santa Maria de Jetibá

Funcionário morre soterrado por grãos enquanto limpava silo em granja no ES

Publicado em 28/06/2026 às 12:45
Vítima foi localizada soterrada por grãos na tarde do último sábado (27)
Vítima foi localizada soterrada por grãos dentro do silo da granja, em Santa Maria de Jetibá Leitor | A Gazeta

Um homem de 41 anos morreu soterrado por grãos enquanto limpava o silo de uma granja localizada em Caramuru, na cidade de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sábado (27). 


Segundo a Polícia Militar, o proprietário da granja relatou que o funcionário realizava a limpeza no interior de um dos silos de armazenamento de grãos quando as pessoas deram falta dele. Buscas foram feitas e o homem foi localizado soterrado. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi retirado pelos Bombeiros. As circunstâncias do acidente de trabalho serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá. 

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Júlia Afonso

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Júlia Afonso
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Acidente faz carro sair da pista e quebrar mureta na Beira-Mar em Vitória

Publicado em 28/06/2026 às 12:22

Um acidente ocorrido na região do Forte São João, em Vitória,  chamou a atenção de quem passou pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na noite de sábado (27). Um carro foi visto com a frente danificada próximo à mureta de proteção da via (confira acima)


Segundo a Guarda Municipal, o condutor do veículo Peugeot trafegava no sentido Centro-Camburi quando colidiu em outro carro e, em seguida, atingiu a mureta que fica no calçadão da avenida. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, foi atendido por uma ambulância e encaminhado para um hospital. 


A Guarda Municipal ainda destacou que, ao final da ocorrência, foi realizada limpeza da via e colocada uma barreira no lugar da mureta.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Gurigica

Adolescente é baleado durante confronto entre policiais e suspeitos em Vitória

Publicado em 28/06/2026 às 12:11
Material apreendido após troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica
Material apreendido após troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica Divulgação | PMES

Um adolescente de 17 anos acabou baleado durante confronto entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica, em Vitória, na noite de sábado (27). Após a ação, os militares apreenderam uma pistola, munições, drogas e rádios comunicadores (veja acima)


Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento na região quando viram suspeitos armados em uma escadaria. Os criminosos teriam atirado, momento em que houve confronto. Depois da troca de tiros, eles fugiram. 


Em seguida, o adolescente foi localizado descendo as escadarias, ferido. Ele se rendeu e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Após receber alta, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). 


Lá, segundo a Polícia Civil, o rapaz assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas majorado. Após um familiar dele assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Cachoeiro de Itapemirim

Motociclista morre ao colidir com viatura da PM que perseguia um veículo suspeito

Publicado em 27/06/2026 às 16:44
Motociclista morre depois de colidir com viatura da PM que realizava buscas de veículo suspeito em Cachoeiro
Motociclista morre depois de colidir com viatura da PM que realizava buscas de veículo suspeito em Cachoeiro Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (27) ao colidir com uma viatura da Polícia Militar no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.


De acordo com informações da PM, os policiais faziam um patrulhamento no bairro, quando viram um veículo suspeito fugir ao notar a presença da corporação. Os agentes acionaram o som e a luz externa da viatura e foram atrás do motorista, que desobedeceu às ordens de parada e realizou manobras bruscas. 

Em nota, a Polícia Militar explica que uma das manobras realizadas pelo condutor do veículo em fuga comprometeu a visão do policial que dirigia a viatura. Neste momento, ele foi surpreendido por um motociclista que trafegava em sentido contrário e, com isso, o carro policial e a moto colidiram.


Após a batida, os policiais interromperam a busca e foram atender o motociclista juntamente com o Samu, mas a vítima morreu no local. 


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e fez o teste do bafômetro no motorista da viatura. O teste deu negativo e tanto a viatura quanto a moto foram removidas do local.


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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Resgate

Jovem de 18 anos morre afogado em barragem de Montanha

Publicado em 27/06/2026 às 15:33
Após o corpo ser localizado, equipes da PM tentaram reanimar, mas a vítima veio a óbito no local
Após o corpo ser localizado, equipes da PM tentaram reanimar a vítima Leitor A Gazeta

Um jovem de 18 anos morreu na noite desta sexta (26) ao se afogar na Barragem Tutu Reuter, na localidade de Lajedo, em Montanha, Norte do Espírito Santo.


Um salva-vidas da regão conseguiu achar o corpo e, de acordo com a Polícia Militar, após a localização  houve tentativas de reanimação antes da chegada do Samu. Quando chegaram, os socorristas constataram a morte da vítima. 


A Polícia Civil informou que o corpo do jovem foi encaminhado para o SML de Linhares para ser necropsiado e depois liberado para a família. 


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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
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