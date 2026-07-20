Motociclista morre após ser atingido por picape em trevo de Iriri, em Anchieta

Um motociclista de 46 anos morreu após ser atingido por uma picape próximo ao trevo de acesso ao balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (18). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.





Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente. As imagens mostram quando uma Fiat Strada sai de um posto de combustíveis, acessa a pista e atinge a motocicleta.





O motociclista recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao hospital, onde morreu. Segundo a Polícia Científica, o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde de domingo (19). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para os procedimentos de praxe.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.