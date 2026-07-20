Igreja católica é invadida e hóstias são furtadas de sacrário em Pancas

Uma igreja católica foi invadida e teve hóstias furtadas do sacrário na comunidade de Córrego Santa Ana, em Lajinha, distrito de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu entre a noite de quinta-feira (16) e a madrugada de sexta-feira (17).





De acordo com a Paróquia Santa Luzia, criminosos entraram no templo e levaram apenas as hóstias que estavam no sacrário. O caso foi descoberto por uma funcionária da igreja, que, ao chegar ao local para realizar a limpeza, percebeu que o sacrário havia sido violado. A paróquia não informou detalhes sobre como a invasão ocorreu.





Em nota, a Paróquia Santa Luzia manifestou profunda tristeza diante do ocorrido e informou que as autoridades competentes foram acionadas. A instituição também afirmou que as medidas cabíveis serão adotadas.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.