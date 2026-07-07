12 crianças ficam feridas após acidente com ônibus escolar em Pancas

Doze crianças ficaram feridas após o ônibus escolar em que estavam bater na traseira de uma carreta em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (7). As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital do município.





Segundo a Polícia Militar, o motorista do ônibus relatou que a carreta que seguia à frente freou bruscamente e que ele não conseguiu evitar a colisão porque o freio do coletivo teria falhado. Já o condutor da carreta afirmou que precisou frear para evitar atropelar um ciclista que trafegava à sua frente.





As crianças feridas têm entre 4 e 10 anos. De acordo com a PM, a equipe médica informou que nenhuma delas corre risco de morte. A Prefeitura de Pancas informou que os estudantes são alunos de duas escolas do município.





A JL Turismo LTDA, viação que presta o serviço para a prefeitura, lamentou o acidente e disse que está à disposição das vítimas, famílias e autoridades para esclarecimentos. A empresa informou que o atendimento médico foi acionado imediatamente, que o motorista é qualificado e está devidamente registrado junto ao Detran/ES.





Acrescentou que o veículo está com a documentação em dia e que obedece a todas as normas para o transporte escolar. "O ônibus possui seguro, que já se encontra à disposição e poderá ser acionado para cobrir qualquer eventualidade, garantindo o suporte necessário aos envolvidos", finalizou.