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Colisão frontal

Motorista desvia de cachorro e bate em carro da prefeitura de Venda Nova

Publicado em

07 jul 2026 às 14:02
Acidente em Venda Nova do Imigrante deixou duas pessoas feridas
Acidente em Venda Nova do Imigrante deixou duas pessoas feridas Corpo de Bombeiros

Dois motoristas ficaram feridos em uma batida frontal na rodovia ES 166, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (6). Entre eles está uma servidora da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do município. 


De acordo com a Polícia Militar, o carro da prefeitura foi atingido de frente por um Fiat Uno, que deviou de um cachorro na pista. A via, na região de Providência, foi temporariamente interditada para a realização do socorro das vítimas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo de Bombeiros fez limpeza do local, e os veículos foram retirados do local. 


O motorista do Fiat Uno contou que, ao tentar desviar do animal, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com o Chevrolet Spin, da prefeitura de Venda Nova.


Segundo a prefeitura, a servidora dirigia o carro para buscar um prestador de serviço da secretaria. Ela recebeu atendimento no hospital e, durante a noite, teve alta médica. Já o motorista do Uno sofreu uma fratura no braço. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Homem morre em acidente de trabalho em pedreira de Castelo

Publicado em 07/07/2026 às 18:08
Gustavo morreu em acidente em pedreira em Castelo Redes sociais

Um homem de 46 anos morreu após um acidente de trabalho em uma pedreira de Castelo, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (5). Segundo o Sindimármore (Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e Granito do Espírito Santo), Gustavo Mapeli foi atropelado por uma retroescavadeira.


A vítima foi levada para um hospital, onde morreu em decorrência dos graves ferimentos. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. 

Gustavo era mais conhecido como Duda e participava de um grupo de trilheiros da cidade de Castelo. "Duda foi mais que um amigo, foi companheiro de aventuras, de risadas, de desafios e de momentos inesquecíveis", lamentou o Trail Clube em publicação nas redes sociais.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tráfico

Polícia descobre 24 quilos de maconha dentro de guarda-roupa em Vila Velha

Publicado em 07/07/2026 às 13:09
Maconha encontrada Vila Velha
Força Tática da Polícia Militar encontrou tabletes de maconha dentro de imóvel em Vila Velha Divulgação | Polícia Militar

Um jovem de 18 anos foi preso na noite da segunda-feira (6) por esconder mais de 24 quilos de maconha dentro de um guarda-roupa, em uma residência no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha.  


Após a Polícia Militar receber denúncias de que o suspeito estaria usando a casa da mãe para armazenar as drogas, os policiais foram até o local, durante a tarde, e flagraram o momento em que ele recebeu várias caixas. 


À noite, o suspeito deixou o imóvel e se dirigiu ao bairro Santa Mônica, no mesmo município. A Força Tática realizou a abordagem, mas nada foi encontrado. Simultaneamente, outra equipe seguiu até a residência do indivíduo. No quarto do rapaz, encontraram caixas, dentro do guarda-roupa, com 29 tabletes de maconha, que somam mais de 24 quilos da droga.


O suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com o material apreendido.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Sul do ES

Criança sai ilesa após ser atropelada por carro em Cachoeiro; vídeo

Publicado em 07/07/2026 às 12:15

Um menino de 4 anos foi atropelado na noite de segunda-feira (6) ao atravessar correndo uma rua, em frente ao supermercado da família, no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Apesar do susto, segundo o pai, Caio Oliveira, o filho não se feriu.


As câmeras de segurança do comércio flagraram o momento do acidente. As imagens mostram o menino correndo para atravessar a rua, momento em que o carro passa sobre ele. Os familiares que estavam no local ficam desesperados e avisam ao motorista, que para o veículo. Logo em seguida, o menino sai pela parte traseira inferior do veículo, ileso. 


O pai do menino contou que a esposa havia acabado de buscar ele, a irmã e os primos na escola. “Fui trancar, fechar a porta do carro, e ela (esposa) foi pegar as bolsas no porta-malas. Nesse minutinho ele correu, porque do outro lado é o supermercado. A gente gritou para ele parar, mas não adiantava. Graças a Deus deu certo”, relatou o pai após o susto.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Norte do ES

Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Linhares

Publicado em 07/07/2026 às 11:53

Um homem de 43 anos foi encontrado morto com ferimentos na cabeça no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7). De acordo com a Polícia Militar (PM), a Polícia Científica realizou a perícia no local e, em uma análise preliminar, constatou que os golpes foram possivelmente provocados por uma arma branca.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em São Mateus

Motorista escapa de tiros após ser abordada por criminosos na BR 101

Publicado em 07/07/2026 às 11:41

Uma motorista passou por momentos de pânico após ser abordada por suspeitos armados na BR 101, nas proximidades do bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A mulher relatou à Polícia Militar (PM), que seguia em direção ao balneário de Guriri quando os criminosos apareceram. Eles chegaram a atirar, mas ela conseguiu escapar. O caso aconteceu no último domingo (5). 


Segundo a motorista, o carro dos suspeitos parou ao lado do veículo em que ela estava, e um dos ocupantes, armado, ordenou que ela baixasse o vidro. Como a condutora não obedeceu, os suspeitos dispararam contra o automóvel. A mulher conseguiu acelerar e fugiu sem sofrer ferimentos. Dois tiros atingiram a lateral do carro.


De acordo com a Polícia Militar, com o apoio de informações e imagens de videomonitoramento, foi possível localizar o veículo utilizado pelos suspeitos. A vítima reconheceu o carro, mas nenhum dos envolvidos foi encontrado.


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é morto com dois tiros nas costas em Sooretama

Publicado em 07/07/2026 às 10:54
O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares Crédito: Douglas Abreu

Um homem de 41 anos foi morto a tiros no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). A vítima foi atingida por dois disparos nas costas.


Devido à ausência de testemunhas, os policiais militares não conseguiram informações sobre como o crime aconteceu ou quem seriam os autores. No local havia um carro modelo Peugeot com o motor ligado com diversas marcas de disparos. Um dos tiros também atingiu a janela de uma casa nas proximidades.


Ainda de acordo com a Polícia Militar (PM)durante o atendimento da ocorrência dois suspeitos em uma motocicleta foram até o pronto-socorro do município. Um deles apontou uma arma para o interior da unidade de saúde, causando pânico entre pacientes e funcionários. Após o episódio, os militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Sooretama. Até o momento, ninguém foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Insegurança

Mulheres têm bikes elétricas roubadas durante assalto em Vila Velha

Publicado em 06/07/2026 às 19:46
Bicicletas elétricas são recuperadas pela Guarda Municipal de Vila Velha
Bicicletas elétricas são recuperadas pela Guarda Municipal Divulgação | GCMVV

Duas mulheres tiveram as bicicletas elétricas roubadas próximo à Ponte da Madalena, em Vila Velha, nesta segunda-feira (6). Segundo a Guarda Municipal, as vítimas relataram que foram abordadas por um casal e que os celulares também foram levados.

Um dos aparelhos estava com o GPS ativado, o que ajudou os agentes a localizar os objetos roubados. 


O celular foi encontrado na região conhecida como "Cidade de Deus", em Barramares, também em Vila Velha. No endereço, uma mulher foi encontrada com uma das bicicletas roubadas. Segundo a Guarda, ela indicou onde estava a segunda bicicleta elétrica, na região de Morada da Barra. Um segundo suspeito foi localizado.


Todos os itens roubados foram recuperados. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), em Vitória. A reportagem procurou a Polícia Civil para mais detalhes sobre a ocorrência, mas não obteve retorno.

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Tempo

Frente fria avança pelo Sudeste e deve trazer chuva ao ES

Publicado em 06/07/2026 às 17:23

Uma frente fria que avança pelo mar deve trazer chuva ao Espírito Santo a partir de terça-feira (7). Segundo a Climatempo, as instabilidades devem chegar ao sul do Estado no fim do dia, mas com pouca intensidade.


Na quarta-feira (8), a frente fria passa pelo litoral e deve favorecer chuva fraca em toda a faixa litorânea capixaba, de acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). Nas demais regiões do Espírito Santo, a previsão é de tempo nublado, mas sem chuva.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Veja vídeo

Motociclista é arremessado em acidente com carro em Linhares

Publicado em 06/07/2026 às 16:16

Um motociclista foi arremessado após uma colisão entre a moto que ele pilotava e um carro em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu em um cruzamento entre os bairros Mata do Cacau e Aviso, no domingo (5), e foi registrado por uma câmera de segurança. Assista:

Segundo a Polícia Militar, o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. O estado de saúde dele não foi divulgado. Ainda de acordo com a corporação, o piloto não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Mata da Praia

Blitz da Guarda flagra carro com garrafa pet no lugar de tanque em Vitória

Publicado em 06/07/2026 às 10:36

Um veículo equipado com um tanque de combustível improvisado foi flagrado durante uma blitz da Guarda Civil Municipal de Vitória no domingo (5), na Mata da Praia, na Capital. Uma garrafa plástica estava armazenando o combustível e foi conectada diretamente ao motor.


A irregularidade foi descoberta durante uma abordagem na Avenida Adalberto Simão Nader. O gerente de Operações e Fiscalizações de Trânsito, Fagner Pinheiro, explicou a situação.  "Ao inspecionarmos o automóvel, constatamos que o sistema original de combustível havia sido substituído por uma garrafa plástica adaptada, abastecida com combustível e ligada diretamente ao motor. A modificação representa um grave risco de incêndio e explosão, colocando em perigo o condutor, passageiros e demais usuários da via", destacou. 


O veículo foi removido ao pátio credenciado. Segundo o orgão de Segurança Pública, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram adotadas, como a aplicação de auto de infração por conduzir veículo em mau estado de conservação. 

Blitz da Guarda flagra carro com garrafa pet no lugar de tanque em Vitória
Garrafa pet estava sendo usada como tanque de combustível improvisado Crédito: Guarda Municipal

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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