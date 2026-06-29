Mulher grávida morre em acidente entre carros em Cachoeiro de Itapemirim

Uma jovem de 25 anos, que estava grávida, morreu em um acidente entre dois carros na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (27). De acordo com a Polícia Militar, ela era passageira de um Volkswagen Gol que se envolveu na batida com um Fiat Palio, na região de Soturno.



Segundo a PM, o motorista do Palio relatou que seguia no sentido Vargem Alta e havia parado às margens da rodovia para realizar conversão à esquerda, em direção ao distrito de Soturno. Ao iniciar a manobra, o veículo foi atingido na lateral direita pelo Gol.



Já o condutor do Gol contou aos militares que seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim, a cerca 80 km/h, quando foi surpreendido pelo Palio, que, segundo ele, avançou repentinamente sobre a pista. O motorista afirmou que não conseguiu frear ou realizar qualquer manobra para evitar a colisão.



Os dois condutores realizaram o teste de bafômetro, e os resultados foram negativos para ingestão de bebida alcoólica. No entanto, segundo a PM, o motorista do Gol não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





A gestante morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da vítima não foi divulgado.





O caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.