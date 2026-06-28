Carro envolvido em acidente que matou motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim

O carro suspeito de estar envolvido no acidente que terminou com a morte de um motociclista na madrugada de sábado (27), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi localizado abandonado na localidade de Rio Muqui Pedra, em Itapemirim, também no Sul do Estado. Os ocupantes do veículo não foram localizados.





De acordo com a Polícia Militar, a análise das imagens do Cerco Inteligente mostrou que, antes do acidente, o veículo estava com o retrovisor esquerdo e as duas calotas desse lado intactos. Já nas imagens registradas por volta das 8 horas deste sábado (27), quando o carro passava pela região da Safra, em direção ao local onde foi encontrato, em Itapemirim, ele já estava sem o retrovisor esquerdo e as duas calotas do mesmo lado.





O acidente aconteceu no bairro Marbrasa, durante uma perseguição policial. “Pela dinâmica que foi esclarecida até o momento, o veículo trafegava em altíssima velocidade pela contramão e teria colidido primeiro com a motocicleta, provocando a quebra do retrovisor e a perda das calotas. Mesmo após a colisão, o motorista continuou a fuga. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, foi lançado para o centro da pista e acabou colidindo com a viatura da Força Tática, causando esse infeliz acidente e essa triste situação”, explicou o tenente-coronel Nério Filho.





A Polícia Civil foi procurada para saber o encaminhamento em relação ao veículo, mas a ocorrência não foi localizada.