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Letícia Gonçalves

Helder avalia implantar tarifa zero no Transcol, se eleito governador do ES

Plano do petista condiciona a medida a pareceres técnicos e financeiros; ideia de tarifa universal ficou de fora do programa de Lula

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 06:58

Públicado em 

14 ago 2026 às 06:58
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Helder Salomão apresenta o plano de governo como candidato ao governo do Espírito Santo
Helder Salomão apresenta o plano de governo como candidato ao governo do Espírito Santo Chrystian Henrique/Candela

Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PT, o deputado federal Helder Salomão quer implantar a tarifa zero no Transcol. Ele não prometeu, porém, que vai mesmo adotar a medida, se eleito.


Cauteloso, registrou no plano de governo que pretende "realizar estudos técnicos para avaliar a viabilidade da implantação da Tarifa Zero em conformidade com o novo Marco Legal (Lei 14.432/2026), alinhados aos estudos em curso no âmbito do Governo Federal e do Ministério Público de Contas".

Os eixos e principais trechos do plano foram apresentados na noite de quinta-feira (13) pelo próprio Helder.

"Se nós tivermos viabilidade orçamentária, financeira e econômica, sim (defende a implantação da tarifa zero). Mas nós não assumimos o compromisso de que vamos implantar", ponderou o deputado, em entrevista logo após a apresentação do texto.
"Ela é uma tendência mundial. Hoje se discute isso na União Europeia, se discute no Brasil, se discute na América Latina, se discute em outras partes do mundo, nós precisamos enfrentar esse debate agora", completou.

As palavras de ordem, entretanto, são "estudar" e "discutir". 

Helder está, por exemplo, "estudando um estudo" feito pelo Ministério Público de Contas, "que demonstra o seguinte, que o subsídio hoje oferecido pelo governo do estado para o sistema Transcol já poderia ser um passo significativo para a implantação da tarifa zero".

Se não der para a gente implantar a tarifa zero como uma tarifa universal no Espírito Santo, nós podemos começar a discutir implantar em alguns territórios mais vulneráveis

Helder Salomão (PT) Candidato ao governo do Espírito Santo

"Mas só vamos fazer isso se tiver viabilidade. Se não tiver viabilidade, nós fizemos o estudo e pode ser que não tenha viabilidade no nosso governo, mas o estudo pode demonstrar a viabilidade lá na frente (no governo que o suceder)", concluiu Helder.


A passagem do Transcol, hoje, custa R$ 5,10 de segunda-feira a sábado e R$ 4,50 aos domingos. 

O sistema atende os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Algumas linhas vão a parte dos territórios de Guarapari e Fundão.

Com a tarifa zero, os passageiros não pagariam a passagem, mas toda a sociedade bancaria o sistema, que seria subsidiado integralmente pelo governo.

Quanto isso custaria? Bem, já se pode dizer que a cifra é algo que o estudo a ser feito apontaria.

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A tarifa zero, inicialmente, constaria também no plano de governo do presidente Lula (PT), que disputa a reeleição. É uma ideia popular entre petistas.

Aliás, muito defendida também pelo presidente estadual da legenda, João Coser, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, em entrevista à CNN, contudo, avaliou que "o impacto será nos municípios. Não cabe no programa de governo do presidente da República".

Assim, a proposta não vai entrar no programa de Lula.


O PLANO DE HELDER SALOMÃO

Na quinta-feira, Helder apresentou 11 eixos e 19 compromissos constantes no plano estadual de governo, que vai ser registrado no sistema da Justiça Eleitoral e ficará disponível para consulta pública a partir desta sexta-feira (14).

É possível ter as contas equilibradas. Mas ter as contas equilibradas não resolve a vida das pessoas se não ampliarmos os investimentos em políticas públicas

Helder Salomão (PT) Candidato ao governo do Espírito Santo

A menção às contas públicas não foi em vão. Desde a campanha eleitoral de 2014, quando Paulo Hartung (então filiado ao MDB) enfrentou Renato Casagrande (PSB) e venceu o socialista, o equilíbrio fiscal virou uma espécie de mantra dos principais candidatos.

Casagrande, eleito em 2018 e reeleito em 2022, passou a mencionar tal equilíbrio frequentemente. O candidato ao governo apoiado por ele, Ricardo Ferraço (MDB), também.

O Espírito Santo recebe nota A do Tesouro Nacional há 15 anos consecutivos no que se refere à Capacidade de Pagamento (Capag), que mede a saúde financeira e a capacidade de honrar compromissos.

Há três anos consecutivos, recebe também a nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, que verifica a precisão, a integridade e a qualidade dos dados apresentados pelos entes federativos.


Os 19 compromissos de Helder Salomão


1. Negociação com os servidores públicos


Criar a Mesa Permanente de Negociação Coletiva, com representação das entidades sindicais, para diálogo contínuo sobre condições de trabalho e recomposição de perdas salariais, observando os limites orçamentários e financeiros do Estado.


2. Fortalecimento da agricultura familiar


Desenvolver ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar em todos os municípios capixabas como estratégias de promoção de desenvolvimento do interior capixaba.


3. Proteção e bem-estar animal


Ampliar e fortalecer a política de proteção e bem-estar animal, em parceria com os municípios e demais órgãos públicos das diferentes esferas governamentais, iniciativa privada, instituições de ensino superior e ONGs que atuam nessa área.


4. Mais atendimento especializado pelo SUS


Ampliar o atendimento especializado, via SUS, garantindo maior oferta de consultas e exames especializados.


5. Participação dos atingidos


Constituir o Conselho Estadual de Participação Social e controle efetivo dos atingidos(as), destinado ao acompanhamento das ações que ficaram sob a responsabilidade do Estado do ES.


6. Saúde da população LGBTQIA+


Implementar a política estadual de atenção à saúde da população LGBTQIA+, com atendimento especializado.


7. Gestão democrática na educação


Avaliar e atualizar o sistema de gestão democrática e participativa, garantindo a escolha dos gestores e a integração escola-família-comunidade.


8. Turismo com preservação ambiental


Garantir que todas as ações voltadas ao turismo tenham como prioridade absoluta a preservação dos recursos naturais e o fortalecimento do turismo de base comunitária.


9. Estudos para a Tarifa Zero


Realizar estudos técnicos para avaliar a viabilidade da implantação da Tarifa Zero, em conformidade com o novo Marco Legal (Lei 14.432/2026), alinhados aos estudos em curso no âmbito do Governo Federal e do Ministério Público de Contas.


10. Política habitacional


Revisar o Programa Habitacional do Estado (PHSES) como facilitador de construção e melhorias em moradias, com subsídio para aquisição de material e oferta de formação de mão de obra.


11. Centros de Referência das Juventudes


Institucionalizar os Centros de Referência das Juventudes (CRJs) como política permanente de Estado.


12. Enfrentamento ao racismo institucional


Implementar o Programa Estadual de Enfrentamento ao Racismo Institucional (PCRI), transversal e em parceria com o governo federal e municípios.


13. Proteção à população idosa


Criar o Programa Viver Bem de prevenção e enfrentamento à violência, abandono e negligência contra idosos.


14. Atenção às pessoas neurodivergentes


Estruturar rede estadual de atenção integral às pessoas neurodivergentes, garantindo diagnóstico, acompanhamento e apoio às necessidades das famílias.


15. Enfrentamento à violência contra a mulher


Implementar o Pacto Estadual pelo Enfrentamento às Violências contra a Mulher e Prevenção ao Feminicídio, realizando ações integradas com o governo federal.


16. Combate ao crime organizado


Intensificar as ações da Força Tarefa Permanente de Enfrentamento às Organizações Criminosas, mirando a base financeira do crime organizado, não apenas o varejo.


17. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável


Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, garantindo a ampla participação da sociedade capixaba (segmento empresarial, trabalhadores, organizações sociais e territoriais), para a formulação e construção do desenvolvimento capixaba a partir do conhecimento científico e dos saberes tradicionais, com o caráter de assessoramento permanente, reunindo-se periodicamente.


18. Comitê Gestor Estadual da Reforma Tributária


Instituir o Comitê Gestor Estadual da Reforma Tributária, que deverá elaborar a estratégia estadual para enfrentamento dos impactos da reforma tributária, garantindo segurança jurídica ao setor produtivo e coordenando a transição para o novo sistema tributário nacional.


19. Desenvolvimento portuário e logístico


Instituir o Comitê Gestor de Desenvolvimento Portuário e Logístico, estabelecendo estrutura permanente de governança para o setor logístico-portuário.

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Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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