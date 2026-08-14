Helder avalia implantar tarifa zero no Transcol, se eleito governador do ES

Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PT, o deputado federal Helder Salomão quer implantar a tarifa zero no Transcol. Ele não prometeu, porém, que vai mesmo adotar a medida, se eleito.
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Se não der para a gente implantar a tarifa zero como uma tarifa universal no Espírito Santo, nós podemos começar a discutir implantar em alguns territórios mais vulneráveis
Helder Salomão (PT) Candidato ao governo do Espírito Santo
"Mas só vamos fazer isso se tiver viabilidade. Se não tiver viabilidade, nós fizemos o estudo e pode ser que não tenha viabilidade no nosso governo, mas o estudo pode demonstrar a viabilidade lá na frente (no governo que o suceder)", concluiu Helder.
É possível ter as contas equilibradas. Mas ter as contas equilibradas não resolve a vida das pessoas se não ampliarmos os investimentos em políticas públicas
Helder Salomão (PT) Candidato ao governo do Espírito Santo
Os 19 compromissos de Helder Salomão
1. Negociação com os servidores públicos
Criar a Mesa Permanente de Negociação Coletiva, com representação das entidades sindicais, para diálogo contínuo sobre condições de trabalho e recomposição de perdas salariais, observando os limites orçamentários e financeiros do Estado.
2. Fortalecimento da agricultura familiar
Desenvolver ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar em todos os municípios capixabas como estratégias de promoção de desenvolvimento do interior capixaba.
3. Proteção e bem-estar animal
Ampliar e fortalecer a política de proteção e bem-estar animal, em parceria com os municípios e demais órgãos públicos das diferentes esferas governamentais, iniciativa privada, instituições de ensino superior e ONGs que atuam nessa área.
4. Mais atendimento especializado pelo SUS
Ampliar o atendimento especializado, via SUS, garantindo maior oferta de consultas e exames especializados.
5. Participação dos atingidos
Constituir o Conselho Estadual de Participação Social e controle efetivo dos atingidos(as), destinado ao acompanhamento das ações que ficaram sob a responsabilidade do Estado do ES.
6. Saúde da população LGBTQIA+
Implementar a política estadual de atenção à saúde da população LGBTQIA+, com atendimento especializado.
7. Gestão democrática na educação
Avaliar e atualizar o sistema de gestão democrática e participativa, garantindo a escolha dos gestores e a integração escola-família-comunidade.
8. Turismo com preservação ambiental
Garantir que todas as ações voltadas ao turismo tenham como prioridade absoluta a preservação dos recursos naturais e o fortalecimento do turismo de base comunitária.
9. Estudos para a Tarifa Zero
Realizar estudos técnicos para avaliar a viabilidade da implantação da Tarifa Zero, em conformidade com o novo Marco Legal (Lei 14.432/2026), alinhados aos estudos em curso no âmbito do Governo Federal e do Ministério Público de Contas.
10. Política habitacional
Revisar o Programa Habitacional do Estado (PHSES) como facilitador de construção e melhorias em moradias, com subsídio para aquisição de material e oferta de formação de mão de obra.
11. Centros de Referência das Juventudes
Institucionalizar os Centros de Referência das Juventudes (CRJs) como política permanente de Estado.
12. Enfrentamento ao racismo institucional
Implementar o Programa Estadual de Enfrentamento ao Racismo Institucional (PCRI), transversal e em parceria com o governo federal e municípios.
13. Proteção à população idosa
Criar o Programa Viver Bem de prevenção e enfrentamento à violência, abandono e negligência contra idosos.
14. Atenção às pessoas neurodivergentes
Estruturar rede estadual de atenção integral às pessoas neurodivergentes, garantindo diagnóstico, acompanhamento e apoio às necessidades das famílias.
15. Enfrentamento à violência contra a mulher
Implementar o Pacto Estadual pelo Enfrentamento às Violências contra a Mulher e Prevenção ao Feminicídio, realizando ações integradas com o governo federal.
16. Combate ao crime organizado
Intensificar as ações da Força Tarefa Permanente de Enfrentamento às Organizações Criminosas, mirando a base financeira do crime organizado, não apenas o varejo.
17. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável
Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, garantindo a ampla participação da sociedade capixaba (segmento empresarial, trabalhadores, organizações sociais e territoriais), para a formulação e construção do desenvolvimento capixaba a partir do conhecimento científico e dos saberes tradicionais, com o caráter de assessoramento permanente, reunindo-se periodicamente.
18. Comitê Gestor Estadual da Reforma Tributária
Instituir o Comitê Gestor Estadual da Reforma Tributária, que deverá elaborar a estratégia estadual para enfrentamento dos impactos da reforma tributária, garantindo segurança jurídica ao setor produtivo e coordenando a transição para o novo sistema tributário nacional.
19. Desenvolvimento portuário e logístico
Instituir o Comitê Gestor de Desenvolvimento Portuário e Logístico, estabelecendo estrutura permanente de governança para o setor logístico-portuário.
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