Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/08/2026

A carta “6 de Ouros” fala sobre equilíbrio nas trocas e mostra que aquilo que você oferece tende a retornar de alguma maneira. No amor, a reciprocidade será essencial para fortalecer os vínculos. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá favorecer seus planos. Sua saúde melhorará quando você conseguir equilibrar responsabilidades e momentos de cuidado pessoal. Entre amigos, esteja disponível para ajudar, mas também permita que os outros estejam presentes por você.