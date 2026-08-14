Apex vende cerca de 17 milhões de ações da CVC em meio à crise financeira

A gestora de recursos do grupo capixaba Apex Partners vendeu cerca de 17 milhões de ações da CVC quinta-feira (13), em meio à crise financeira que atinge o grupo. As informações são do Valor Econômico, com base em fontes ouvidas pelo jornal.





Segundo a apuração, os papéis haviam sido adquiridos por meio de operações a termo, modalidade em que a compra é acertada por um preço determinado para liquidação em uma data futura e exige a apresentação de garantias.





Com o agravamento da crise e os impactos sobre a imagem da gestora, a Apex não teria conseguido renovar essas operações e precisou se desfazer das ações.





Parte significativa dos papéis foi negociada durante o pregão da bolsa de quinta-feira. Um bloco de aproximadamente 9 milhões de ações teria sido vendido por volta das 16 horas. Segundo as fontes citadas pelo Valor, o fundo Absolute, que já possui participação na CVC e vinha reduzindo sua posição na empresa, comprou metade desse bloco.





Com as vendas, a participação dos fundos da Apex na CVC teria caído de aproximadamente 15,5% para 11%.