Guarda de Vitória vai usar bikes elétricas para rondas nas orlas

As bicicletas elétricas vão começar a fazer parte do patrulhamento da Guarda Municipal de Vitória. A iniciativa, nomeada de "E-bike Patrulhamento", consiste em um projeto-piloto para o policiamento mais próximo à população, acompanhando a evolução da mobilidade urbana.





A previsão para o início, de acordo com a corporação, é em setembro, com patrulhamento, inicialmente, ocorrendo na orla da Ilha das Caieiras, em São Pedro, e na orla de Camburi e do Canal, no período das 6h às 20h.





Segundo a Guarda, cerca de 100 guardas municipais iniciaram, nesta semana, um treinamento para o uso dos novos veículos e técnicas de pilotagem defensiva e táticas operacionais. No total, serão oito turmas de 12 agentes cada fazendo o curso.





As bicicletas elétricas utilizadas no projeto-piloto foram doadas pela Receita Federal. Inicialmente, o atendimento nas orlas contará com duas equipes no turno matutino e duas no vespertino. A comandante Fabiana Gonçalves esclareceu que o novo método não substitui o estilo tradicional de policiamento.