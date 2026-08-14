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Fim de semana no ES tem João Gomes, Zeca Pagodinho, Gongada Drag e tributo a Michael Jackson

De shows nacionais a festivais gastronômicos, confira os eventos que movimentam o Espírito Santo entre sexta (14) e domingo (16)
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 10:42

Confira os eventos que vão ter este final de semana na Agenda HZ
Confira os eventos que vão ter este final de semana na Agenda HZ Instagram@joãogomescantor/@zecapagodinho/César Itiberê/Folhapress

O fim de semana chegou e a Agenda HZ reúne opções para todos os gostos no Espírito Santo. Entre sexta (14) e domingo (16), a programação conta com festivais gastronômicos, rodas de samba, shows nacionais, festas e atrações para quem quer curtir o final de semana. Há opções gratuitas e pagas em diferentes regiões do Estado. 


Na sexta-feira (14), o Festival Movimento Cidade agita o Parque da Prainha, em Vila Velha, com apresentações de artistas como Ajuliacosta e Gaby Amarantos. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. 


Ainda nesta sexta (15), uma homenagem sinfônica a Michael Jackson anima o Teatro da Ufes, em Vitória. Na agenda você, caro leitor, ainda encontra o 4º Festival Arte com Moqueca, em Guaçuí, e diversas rodas de samba.


No sábado (15), o Movimento Cidade recebe Zeca Pagodinho, Budah, Duquesa e O Kannalha. Para os fãs de One Direction, o Correria Music Bar promove uma festa temática e, no Teatro da UFES, acontecerá o espetáculo de comédia Gongada Drag.


Já no domingo (16), João Gomes, Rachel Reis e Marina Sena são atrações confirmadas no Movimento Cidade, em Vila Velha. A agenda também reúne rodas de samba pela Grande Vitória e uma opção para os fãs de forró no Marina Vix.

Clique em "Ver agenda" e confira as principais programações de todo o Estado:

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