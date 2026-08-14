Fim de semana no ES tem João Gomes, Zeca Pagodinho, Gongada Drag e tributo a Michael Jackson

O fim de semana chegou e a Agenda HZ reúne opções para todos os gostos no Espírito Santo. Entre sexta (14) e domingo (16), a programação conta com festivais gastronômicos, rodas de samba, shows nacionais, festas e atrações para quem quer curtir o final de semana. Há opções gratuitas e pagas em diferentes regiões do Estado.





Na sexta-feira (14), o Festival Movimento Cidade agita o Parque da Prainha, em Vila Velha, com apresentações de artistas como Ajuliacosta e Gaby Amarantos. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.





Ainda nesta sexta (15), uma homenagem sinfônica a Michael Jackson anima o Teatro da Ufes, em Vitória. Na agenda você, caro leitor, ainda encontra o 4º Festival Arte com Moqueca, em Guaçuí, e diversas rodas de samba.





No sábado (15), o Movimento Cidade recebe Zeca Pagodinho, Budah, Duquesa e O Kannalha. Para os fãs de One Direction, o Correria Music Bar promove uma festa temática e, no Teatro da UFES, acontecerá o espetáculo de comédia Gongada Drag.





Já no domingo (16), João Gomes, Rachel Reis e Marina Sena são atrações confirmadas no Movimento Cidade, em Vila Velha. A agenda também reúne rodas de samba pela Grande Vitória e uma opção para os fãs de forró no Marina Vix.