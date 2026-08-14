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De Domingos Martins

Lavrador desaparece após acompanhar pai internado em Vitória

Darli Schneider, de 37 anos, está desaparecido desde a noite da última terça-feira (11); pai está internado vítima de acidente

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 11:51

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

14 ago 2026 às 11:51
Darli Schneider
Darli Schneider está desaparecido desde terça-feira (11) Arquivo Pessoal

Uma família de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, vive um drama. A lavradora Alessandra Schneider, 26 anos, está procurando o irmão Darli Schneider, de 37 anos, que também é lavrador. Ele está desaparecido desde a noite de terça-feira (11). 


Darli estava em Vitória para acompanhar o pai, que foi internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) após sofrer um acidente de trânsito na segunda-feira (10).


Segundo Alessandra, o irmão foi visto pela última vez na noite de terça-feira, quando saiu para jantar. Câmeras de segurança registraram Darli em Caratoíra, Vitória, mas, desde então, a família não conseguiu mais contato com ele.

Ainda de acordo com Alessandra, no mesmo dia em que o pai sofreu o acidente e foi internado, Darli também teve uma convulsão. Ele chegou a receber atendimento médico e teve alta logo depois.


O pai de Darli segue internado no hospital. Na manhã de quarta-feira (12), ele conseguiu um celular emprestado para avisar a família sobre o desaparecimento do filho.


Darli é branco, tem olhos azuis e cabelos castanhos. Quando foi visto pela última vez, usava blusa de manga comprida amarela e preta na parte da frente, calça jeans e boné preto.


A Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento. Porém, até o momento, ele não foi localizado. 

Serviço

Disque-denúncia (181)

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Darli pode entrar em contato com o Disque-Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. Também é possível enviar informações pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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desaparecidos Vitória (ES) Vitória Domingos Martins
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