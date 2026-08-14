Lavrador desaparece após acompanhar pai internado em Vitória

Uma família de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, vive um drama. A lavradora Alessandra Schneider, 26 anos, está procurando o irmão Darli Schneider, de 37 anos, que também é lavrador. Ele está desaparecido desde a noite de terça-feira (11).





Darli estava em Vitória para acompanhar o pai, que foi internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) após sofrer um acidente de trânsito na segunda-feira (10).





Segundo Alessandra, o irmão foi visto pela última vez na noite de terça-feira, quando saiu para jantar. Câmeras de segurança registraram Darli em Caratoíra, Vitória, mas, desde então, a família não conseguiu mais contato com ele.