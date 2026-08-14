Obras de Matisse roubadas de biblioteca em São Paulo são recuperadas; veja o que se sabe

A exposição em que estavam exibidas foi realizada em parceria entre a Biblioteca Mario de Andrade e o Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo. Ficou em cartaz por três meses no final do ano passado e celebrou a conexão histórica de ambas as instituições com o modernismo, tendo como fio condutor o papel do sociólogo, artista e escritor Sérgio Milliet (1898-1966), que dirigiu a Mário de Andrade e ajudou a fundar o MAM — foi diretor artístico do museu e organizou três bienais, na época em que estas eram realizadas pela entidade.