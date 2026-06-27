Motociclista morre ao colidir com viatura da PM que perseguia um veículo suspeito

Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (27) ao colidir com uma viatura da Polícia Militar no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações da PM, os policiais faziam um patrulhamento no bairro, quando viram um veículo suspeito fugir ao notar a presença da corporação. Os agentes acionaram o som e a luz externa da viatura e foram atrás do motorista, que desobedeceu às ordens de parada e realizou manobras bruscas.
Em nota, a Polícia Militar explica que uma das manobras realizadas pelo condutor do veículo em fuga comprometeu a visão do policial que dirigia a viatura. Neste momento, ele foi surpreendido por um motociclista que trafegava em sentido contrário e, com isso, o carro policial e a moto colidiram.
Após a batida, os policiais interromperam a busca e foram atender o motociclista juntamente com o Samu, mas a vítima morreu no local.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e fez o teste do bafômetro no motorista da viatura. O teste deu negativo e tanto a viatura quanto a moto foram removidas do local.