Motociclista morre ao colidir com viatura da PM que perseguia um veículo suspeito

Uma mulher foi vítima de violência doméstica no bairro Fioravante Marino, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (26). A vítima contou à Polícia Militar que situação já acontecia há meses e que tentava terminar o relacionamento. Desta vez, foi agredida ao pedir, novamente, para que o companheiro deixasse a sua residência.





O homem desferiu socos, chutes e tentou a estrangular a vítima, além de golpeá-la com uma arma de fogo. A mulher conseguiu retirar o carregador do dispositivo, para que não pudesse atirar. Ele a agrediu, então, com uma arma branca.





Ferida, a vítima foi encaminhada à delegacia para solicitar uma medida protetiva. O suspeito fugiu após o crime e, até o momento, não foi localizado pelos militares.





A Polícia Civil foi procurada para repassar mais detalhes sobre o caso. Quando houver novas informações, a matéria será atualizada.