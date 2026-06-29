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Em Conceição do Castelo

Morre bebê vítima de acidente entre ambulância e carro na BR 262

Batida registrada na tarde de domingo (28) havia deixado cinco pessoas feridas; colisão aconteceu na altura do km 117

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 10:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jun 2026 às 10:02
Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo
Acidente aconteceu no último domingo (28), na altura do km 117 Crédito: Redes Sociais

Um bebê de 11 meses, que estava entre as vítimas do acidente entre uma ambulância e um carro na BR 262, em Conceição do Castelo, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de domingo (28). Anttony Gabriel Bendel dos Santos estava no carro, com com o pai e a mãe, que foram socorridos para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Científica, informações repassadas pelo hospital indicam que a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória por conta do acidente. O corpo do bebê foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante.


O acidente, ocorrido na tarde de domingo (28) na altura do km 117 da BR 262, envolveu uma ambulância da Prefeitura de Brejetuba e um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na ambulância estavam o motorista, uma enfermeira e uma paciente. No outro veículo, viajavam dois adultos e a criança. Apenas o motorista da ambulância não se feriu. As causas do acidente ainda não foram informadas. 


Segundo familiares, os pais do bebê seguem internados no hospital. A Prefeitura de Brejetuba decretou luto oficial de três dias e disse que está prestando apoio à família, além de acompanhar as apurações das circunstâncias do acidente. Veja abaixo:

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