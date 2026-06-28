Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR 262

Um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Brejetuba e um carro de passeio deixou cinco pessoas feridas na tarde deste domingo (28), na BR 262, na altura do km 117, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. A ambulância seguia o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, transportando uma paciente. De acordo com as informações iniciais, não houve registro de mortes.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na ambulância estavam o motorista, uma enfermeira e uma paciente. O condutor não se feriu, enquanto a profissional de saúde e a paciente sofreram lesões. No outro veículo, viajavam dois adultos e uma criança, que também ficaram feridos.





Segundo a Secretaria de Saúde de Brejetuba, apesar dos ferimentos, todos os ocupantes da ambulância estão bem. A paciente seria submetida a uma avaliação médica.





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às cinco vítimas, que foram encaminhadas para o hospital de Venda Nova do Imigrante. As causas do acidente ainda não foram informadas.