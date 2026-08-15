Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/08/2026

A carta “10 de Espadas” representa o encerramento de uma situação desgastante e a oportunidade de começar novamente. No amor, deixar uma mágoa ou história do passado para trás será essencial para recuperar a leveza. Na carreira, um ciclo poderá chegar ao fim para dar lugar a novas possibilidades. Sua saúde pedirá descanso e recuperação das energias. Entre amigos, não force a permanência de relações que demonstraram não fazer mais sentido para você.